Débat sur la traduction médicale comme moyen de communication humaine dans les établissements de santé

International Translation Forum 2025 in Riyadh

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Sous le thème « Traduire l’avenir depuis l’Arabie Saoudite », le Forum international de la traduction 2025 (FIT), organisé par la Commission de Littérature, de Publication et de Traduction (CLPT), a tenu une table ronde intitulée « la traduction médicale dans les établissements de santé : une langue de vie ». Cette table ronde a porté sur les meilleures pratiques professionnelles dans le domaine de la traduction médicale et sur l’importance du rôle du traducteur à promouvoir la qualité des soins médicaux et à assurer la communication entre patients et équipes médicales.Modérée par le Dr Khalifa Alhazza de l’Université du Qatar, la table ronde a également réuni Mme Roksan Lashin de la NAATI (Autorité Nationale Australienne d’Agrément des Traducteurs et Interprètes), Mme Francesca Matteoda, traductrice médicale spécialisée, et Mme Reem Alfarrash, traductrice médicale agréée.Les intervenants ont discuté de la pratique de la traduction médicale au sein des établissements médicaux en soulignant le rôle du traducteur médical dans les institutions médicales. Véritable trait d’union entre médecin et patient, il garantit la clarté et la précision des échanges, tout en contribuant à la sécurité des patients et à l’efficacité des diagnostics et traitements.Selon les participants, la traduction médicale dépasse largement le simple transfert linguistique : elle constitue une communication humaine favorisant la confiance et la compréhension entre le patient et l’équipe médicale. Le traducteur, ont-ils expliqué, véhicule non seulement des mots, mais aussi des émotions et des nuances culturelles et humaines afin de garantir la qualité des soins médicaux.Les participants ont également mis l’accent sur la nécessité de développer les programmes universitaires et professionnels spécialisés dans les universités et les établissements de formation afin de préparer les traducteurs aux évolutions rapides du secteur médical et aux nouvelles technologies en traduction. À l’ère de l’intelligence artificielle, les traducteurs du domaine médical doivent continuellement développer leurs compétences et mettre à jour leurs outils afin de s’adapter aux mutations numériques dans un monde qui témoigne d’un progrès accéléré dans l’industrie des savoirs.Les intervenants ont tenu à rappeler que l’intelligence artificielle ne remplacera jamais le traducteur humain. Seul l’homme est capable de transmettre le sens exact et de comprendre le contexte culturel et émotionnel des textes ; la machine ne possède pas la sensibilité humaine qui est la seule garantie d’une communication réussie. La machine pourrait être ainsi un partenaire incontournable capable d’accroître la rapidité et la précision du travail du traducteur. Les intervenants ont aussi encouragé la mise en place de programmes de formation intégrant technologie et expertise humaine en favorisant l’usage responsable des outils de l’IA, et le développement des méthodologies groupant l’expertise humaine et l’innovation technologique dans la pratique du métier.Le FIT 2025, qui se tient au Centre culturel du Roi Fahd à Riyad du 6 au 8 novembre, met en exergue les efforts de la CLPT visant à favoriser le rôle pionnier et culturel de l’Arabie en soutenant l’industrie de la traduction comme étant un point de jonction entre les civilisations et à promouvoir son rôle visant à la réalisation de la Vision2030 en développant les compétences nationales et en élargissant les partenariats internationaux dans le domaine de la traduction spécialisée.

