Première table ronde au FIT : la formation des traducteurs pour faire face aux zones de crises

International Translation Forum 2025 in Riyadh

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- La première table ronde au Forum International de la Traduction (FIT), ayant pour thème « Traduire l’avenir depuis l’Arabie Saoudite » et organisé par la Commission de Littérature, de Publication et de Traduction (CLPT), a porté sur « la formation des traducteurs pour faire face aux zones de crises : des classes de la formation aux terrains de la pratique », avec la participation d’une élite de spécialistes et de chercheurs en traductologie.Des professeurs et des spécialistes de nombreuses universités nationales et internationales ont participé à cette table ronde modérée par la professeure et chercheuse en traductologie Mme Mashael Aljasser. Les participants ont passé en revue les expériences académiques et pratiques dans la formation des traducteurs aux exigences linguistiques et humanitaires lors des crises et des catastrophes. Ils ont particulièrement mis l’accent sur l’importance de former des traducteurs capables d’assurer efficacement leurs missions dans des conditions critiques avec un haut niveau de précision, de rapidité et d’éthique.Les intervenants ont également souligné l’importance de développer et d’améliorer les programmes d’enseignement et les pratiques du terrain afin de former des traducteurs professionnels capables de remplir leurs rôles dans les moments de crises tout en gérant avec professionnalisme les défis linguistiques et culturels inhérents.Lors de cette table ronde, les compétences nécessaires aux traducteurs lors des crises ont été également débattues notamment : la rapidité lors de l’interprétation simultanée ; la gestion du contenu médiatique dans les zones de tension ; la maîtrise de la terminologie spécialisée liée aux domaines de la santé, de la sécurité et de secours. Une attention particulière a été accordée à la complémentarité entre les universités, les établissements de formation et les organismes publics afin de développer et de mettre à jour les programmes de formation s’adaptant aux exigences du travail humanitaire aux moments de crises mondiales.Les intervenants ont également insisté sur la compétence du traducteur à gérer la diversité culturelle et à réaliser des traductions professionnelles précises et créatives. Ainsi, un programme national de formation des traducteurs en Arabie Saoudite encadré par des experts internationaux, s’avère-t-il d’une grande importance afin de garantir une qualité optimale du métier. Ils ont aussi mis en avant les défis qu’envisage le traducteur actuellement, tels que la masse importante d’informations nécessaire à l’exécution d’un travail de qualité ; ils ont aussi fait appel à un colloque international groupant professeurs et praticiens afin d’échanger les expertises et de proposer des modules de formation spécialisés et avancés visant à développer les compétences traductionnelles.Les participants à cette table ronde ont aussi recommandé la création de programmes professionnels avancés visant à développer les compétences des traducteurs en Arabie afin de s’adapter aux nouvelles technologies en traduction automatique de façon à renforcer les compétences traductionnelles humaines, et non pas remplacer l’humain par la machine pour mieux répondre aux exigences actuelles du marché national et international.Le FIT 2025 est l’un des forums spécialisés les plus importants dans le monde de la traduction au niveau régional. Organisé par la CLPT au Centre Culturel du Roi Fahd à Riyad du 6 au 8 novembre 2025, le FIT groupe plus de 75 experts nationaux et internationaux de plus de 22 pays. Il groupe sept activités théoriques et interactives dont 15 tables rondes traitant des questions et des tendances actuelles de la traduction.Le FIT met en exergue les efforts de la CLPT visant à favoriser le rôle pionnier et culturel de l’Arabie dans la région en soutenant l’industrie de la traduction comme étant un point de jonction entre les civilisations et les savoirs. La CLPT tend également à promouvoir son rôle visant à la réalisation de la Vision2030 en développant les compétences nationales, en élargissant les partenariats internationaux et en échangeant l’expertise entre les établissements universitaires et professionnels dans le monde entier.

