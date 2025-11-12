A inteligência artificial está transformando, mas a expertise humana permanece, revela o Relatório Hays Brasil 2026

SAO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, November 12, 2025 / EINPresswire.com / -- A IA está transformando as contratações, mas a experiência humana continua sendo essencial, revela o relatório de tendências salariais e de contratação da Hays Brasil 2026São Paulo, Brasil – A inteligência artificial está remodelando rapidamente o local de trabalho brasileiro, mas o mais recente Análise de Tendências & Salários da Hays Brasil 2026 revela que a mudança é gradual, com habilidades humanas e adaptabilidade ainda na vanguarda.O estudo anual, baseado em milhares de respostas de empregadores e funcionários em todo o país, mostra que, embora mais de 50% das organizações brasileiras estejam usando IA para complementar suas equipes, apenas 1,2% das funções estão sendo totalmente substituídas por IA. Em vez disso, as empresas estão aproveitando a IA para automatizar tarefas repetitivas, preencher lacunas criadas pela escassez de talentos e capacitar a equipe existente. Mais de 40% das organizações estão abordando as lacunas de habilidades por meio da capacitação dos funcionários existentes, em vez de contratar externamente."O Brasil não está apenas acompanhando as tendências globais de Inteligência Artificial, está ajudando a defini-las. O mercado de IA do país está projetado para crescer de US$ 3 bilhões em 2023 para US$ 11,6 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta de 28%. O apoio do governo é forte e as organizações estão respondendo: 50,4% das empresas já estão usando IA para complementar as equipes, enquanto apenas 1,2% estão substituindo funções por IA. Mas a IA é apenas uma parte da história. O mercado de trabalho do Brasil também está sendo moldado por forças mais amplas, como desalinhamento salarial, pressões de retenção e escassez de habilidades – especialmente em setores essenciais como engenharia, ciências da vida e tecnologia. O futuro do trabalho no Brasil será moldado por aqueles que conseguirem equilibrar inovação com intenção." – Jonathan Sampson, Presidente, Hays América LatinaPrincipais descobertas: o estado do trabalho na era da IA• A adoção da IA é generalizada, mas medida: mais de 50% das organizações usam IA para apoiar equipes, enquanto apenas 1,2% relatam substituir empregos imediatamente.• Capacitação em vez de contratação: 40,7% das empresas estão investindo na capacitação dos funcionários atuais, em comparação com 29% contratando externamente para preencher lacunas de habilidades.• Novas habilidades em demanda: 59% das organizações identificaram as habilidades técnicas/digitais como as principais prioridades para os próximos 12 meses; 31,6% estão priorizando profissionais qualificados em IA e aprendizado de máquina e 31,6% estão se concentrando em análise de dados e ciência de dados.• Os principais setores que sentem o impacto da IA: TI e Digital (40,3%), Atendimento ao Cliente (27,8%) e Recursos Humanos (22,7%) estão enfrentando a maior disrupção, enquanto as funções de engenharia permanecem altamente especializadas e resilientes.• A supervisão humana continua sendo crítica: funções que exigem empatia, liderança e tomada de decisões complexas continuam a mostrar alta resistência à automação.• Tarifas e política comercial: 21% das organizações atrasaram ou reduziram as contratações devido a pressões relacionadas a tarifas e 5,7% transferiram as contratações para outras regiões.A vantagem humana perduraApesar da ascensão da IA, as habilidades humanas permanecem insubstituíveis."A inteligência artificial tornou-se um imperativo estratégico na área da saúde e nas ciências da vida, transformando tudo, desde o desenvolvimento de medicamentos até a experiência do paciente, mudando o dia a dia das funções operacionais e de suporte, bem como a escala das estruturas organizacionais. Crescer e reduzir custos tornou-se um imperativo para muitas empresas do setor, e a IA faz parte dessa jornada." – Ricardo Ribas, Diretor Geral da Hays Brasil.Papéis emergentes e forças econômicasA IA não está apenas interrompendo as funções tradicionais do local de trabalho, mas também gerando novas oportunidades – especialmente em funções altamente qualificadas e orientadas para a tecnologia, como engenheiros de IA e aprendizado de máquina, cientistas de dados, especialistas em infraestrutura de nuvem e analistas de segurança cibernética. Ao mesmo tempo, as pressões econômicas, incluindo tarifas e restrições comerciais, estão influenciando as decisões de contratação e levando as organizações a acelerar o investimento em automação e IA.Sobre a Análise de Tendências& Salários da Hays Brasil 2026A Análise de Tendências & Salários da Hays Brasil 2026 é baseado em uma pesquisa realizada em agosto de 2025 com gerentes de contratação, profissionais de RH e funcionários de todos os principais setores. O relatório explora dados de remuneração, estratégias de força de trabalho e padrões de adoção de IA que moldam a próxima era do trabalho no Brasil.Para obter mais informações ou baixar o relatório completo, visite:-Termina-ContatoPara mais informações, entre em contato com:Matt YemmaTel. +1 (909) 633-9396E. matthew@endeavorcomms.netSobre a HaysA Hays é a especialista líder mundial em soluções de recrutamento e força de trabalho, incluindo serviços de Recruitment Process Outsourcing (RPO) e Managed Service Provider (MSP). A Hays é especialista em recrutar pessoas qualificadas, profissionais e qualificadas em todo o mundo, sendo líder de mercado no Reino Unido, Alemanha e Austrália, e uma das líderes de mercado na Europa Continental, América Latina e Ásia. A Hays opera nos setores público e privado, lidando com cargos permanentes, funções contratuais e atribuições temporárias. A Hays emprega mais de 9.529 funcionários operando em 207 escritórios em 31 países.Para obter mais informações, visite https://www.hays.com.br

