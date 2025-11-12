IA está transformando la contratación pero la experiencia humana sigue siendo esencial según el Informe Hays México 2026
Ciudad de México, MX – La inteligencia artificial está remodelando rápidamente el lugar de trabajo mexicano, pero el último Análisis de Tendencias y Salarios Hays México 2026 revela que las habilidades humanas y la adaptabilidad siguen siendo el corazón del éxito empresarial.
El estudio anual, basado en una encuesta a gerentes de contratación, profesionales de recursos humanos y empleados en todo México, muestra que el 41.5% de las organizaciones están utilizando IA para complementar a sus equipos, no para reemplazarlos, y solo el 1.5% informa que reemplaza completamente los trabajos con IA. En cambio, las empresas están aprovechando la IA para automatizar tareas repetitivas, llenar los vacíos creados por la escasez de talento y empoderar al personal existente. Más del 55% de las organizaciones están invirtiendo en mejorar las habilidades de su fuerza laboral actual en lugar de contratar nuevos talentos, lo que refleja un cambio estratégico hacia el desarrollo interno y la resiliencia.
"A medida que entramos en 2026, el mercado laboral de México está evolucionando rápidamente, impulsado por cambios sectoriales internos, disrupción tecnológica externa y relaciones geopolíticas. El auge de la Inteligencia Artificial está remodelando la forma en que las empresas contratan, capacitan y retienen el talento. Se proyecta que el mercado de IA de México alcance los $ 3.42 mil millones en 2025, creciendo a una CAGR del 26% hasta 2031. Las iniciativas gubernamentales y un grupo de talentos de más de 700,000 profesionales de TI están posicionando a México como un centro regional de IA. El mensaje es claro: la tecnología está transformando el lugar de trabajo, pero las habilidades humanas siguen siendo el corazón del éxito empresarial".
Principales conclusiones: El estado del trabajo en la era de la IA
• Se mide la adopción de IA: el 41,5% de las organizaciones utilizan la IA para apoyar a los equipos, mientras que solo el 1,5% informa que reemplaza los trabajos directamente.
• Mejora de las habilidades sobre la contratación: el 55,7% de las empresas están invirtiendo en mejorar las habilidades de los empleados actuales, en comparación con el 21% que contrata externamente para llenar las brechas de habilidades.
• Nuevas habilidades en demanda: El análisis de datos, la IA y el aprendizaje automático, la ciberseguridad y la computación en la nube ahora son esenciales en todas las funciones.
• Principales sectores que sienten el impacto de la IA: los roles de TI y Digital, Servicio al Cliente e Ingeniería están experimentando la mayor disrupción, mientras que la ingeniería mecánica, eléctrica y de plomería sigue siendo notablemente resistente.
• La supervisión humana sigue siendo fundamental: los roles que exigen empatía, liderazgo y toma de decisiones complejas continúan mostrando una alta resistencia a la automatización.
• Aranceles y política comercial: el 36% de las organizaciones han retrasado o reducido la contratación debido a las presiones relacionadas con los aranceles, y el 6,6% ha trasladado la contratación a otras regiones.
La ventaja humana perdura
A pesar del auge de la IA, las habilidades humanas siguen siendo insustituibles.
"La IA permite analizar grandes volúmenes de datos en segundos, lo que ayuda a los líderes del sector tecnológico a tomar decisiones más informadas en todo, desde la estrategia comercial hasta las mejoras técnicas. Ya no se trata solo de tener datos; se trata de entenderlo y actuar rápidamente." – Andrés Forero, Gerente de Reclutamiento de Tecnología en Hays
Roles emergentes y fuerzas económicas
La IA no solo está alterando las funciones tradicionales del lugar de trabajo, sino que también está generando nuevas oportunidades, particularmente en roles altamente calificados e impulsados por la tecnología, como ingenieros de IA y aprendizaje automático, científicos de datos, especialistas en infraestructura en la nube y analistas de ciberseguridad. Al mismo tiempo, las presiones económicas, incluidos los aranceles y las restricciones comerciales, están influyendo en las decisiones de contratación y llevando a las organizaciones a acelerar la inversión en automatización e IA.
Acerca del Análisis de Tendencias y Salarios Hays México 2026
El Análisis de Tendencias y Salarios Hays México 2026 se basa en una encuesta de agosto de 2025 de gerentes de contratación, profesionales de recursos humanos y empleados de todas las industrias principales. El análisis explora los datos de compensación, las estrategias de la fuerza laboral y los patrones de adopción de IA que dan forma a la próxima era del trabajo en México.
Para obtener más información o descargar el análisis completo, visite https://www.hays.com.mx/guia-laboral.
-Termina-
Contacto
Para obtener más información, comuníquese con:
Matt Yemma
Teléfono: +1 (909) 633-9396
E. matthew@endeavorcomms.net
Acerca de Hays
Hays es el especialista líder mundial en soluciones de reclutamiento y fuerza laboral, incluidos los servicios de subcontratación de procesos de reclutamiento (RPO) y proveedores de servicios administrados (MSP). Hays es el experto en reclutar personas calificadas, profesionales y capacitadas en todo el mundo, siendo el líder del mercado en el Reino Unido, Alemania y Australia, y uno de los líderes del mercado en Europa continental, América Latina y Asia. Hays opera en los sectores público y privado, ocupando puestos permanentes, roles contractuales y asignaciones temporales. Hays emplea a más de 10,300 personas que operan desde 225 oficinas en 33 países.
Para obtener más información, visite https://www.hays.com.mx/.
Matt Yemma
Endeavor Communications
matthew@endeavorcomms.net
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.