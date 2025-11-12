L’IA transforme le recrutement, mais l’expertise humaine demeure essentielle, révèle le guide des salaires Hays 2026

TORONTO, ONTARIO, CANADA, November 12, 2025 / EINPresswire.com / -- L'intelligence artificielle est en train de transformer le milieu de travail canadien, mais le plus récent Guide canadien Hays 2026 sur les salaires et les tendances en embauche révèle que ce changement est mesuré, avec les compétences humaines et l'adaptabilité toujours au premier plan.L'étude annuelle, basée sur des milliers de réponses d'employeurs et d'employés à travers le pays, montre que bien que plus de 53% des organisations canadiennes utilisent l'IA pour compléter leurs équipes, seulement 2% des postes sont entièrement remplacés par l'IA. Au lieu de cela, les entreprises utilisent l'IA pour automatiser les tâches répétitives, combler les lacunes créées par la pénurie de talents et autonomiser le personnel existant. Plus de 40% des organisations choisissent de perfectionner leurs équipes plutôt que d'embaucher de nouveaux talents, ce qui reflète un virage stratégique vers le développement interne et la résilience.« L'intelligence artificielle n'est plus un concept lointain, c'est une force présente qui transforme le milieu de travail », a déclaré Travis O'Rourke, président de Hays Canada. « La main-d'œuvre canadienne évolue pour s'adapter à l'IA, mais ce changement n'est pas aussi radical que beaucoup de gros titres le laissent entendre. Bien que l'IA continue de faire des vagues, son impact sur le remplacement d'emplois demeure limité, soulignant le besoin constant d'expertise humaine dans des domaines clés. L'avenir du travail au Canada sera façonné par ceux qui accueillent le changement avec intention, des leaders qui investissent dans les gens, communiquent de façon transparente et alignent la technologie sur le potentiel humain. »Principales conclusions : L'état du travail à l'ère de l'IA (Canada)• L'adoption de l'IA est largement répandue mais mesurée : plus de 53% des organisations utilisent l'IA pour soutenir les équipes, tandis que seulement 2% déclarent remplacer complètement les emplois.• Amélioration des compétences plutôt qu'embauche : 42,6% des entreprises investissent dans le développement des compétences des employés actuels, comparativement à 35% qui embauchent à l'extérieur pour combler les lacunes en compétences.• Nouvelles compétences en demande : la littératie des données, la maîtrise de l'automatisation et l'ingénierie des prompts sont désormais des attentes de base dans la plupart des fonctions.• Les principaux secteurs ressentent l'impact de l'IA : Les rôles en service à la clientèle et en technologie connaissent les plus de perturbations, tandis que les métiers spécialisés, la construction, l'exploitation minière et le pétrole et gaz demeurent remarquablement résilients.• La supervision humaine demeure cruciale : Les rôles exigeant empathie, communication et prise de décision complexe continuent de montrer une forte résistance à l'automatisation.• Tarifs douaniers et politique commerciale : Près de 25% des organisations ont suspendu ou retardé leur embauche en raison de l'incertitude économique et des tarifs douaniers.L'avantage humain perdureMalgré l'essor de l'IA, les compétences humaines demeurent irremplaçables.« Le passage à l'IA est plus nuancé qu'il n'y paraît. Par exemple, les rôles financiers comme contrôleurs et analystes évoluent, car les organisations accordent de plus en plus d'importance à la maîtrise des données et à la maîtrise de l'automatisation. Avec ces capacités devenant centrales à la performance, les clients commencent à comparer la rémunération différemment en comparant les talents financiers non seulement à leurs pairs en comptabilité, mais aussi à des rôles en analytique et en technologie », a déclaré Alistair Houghton, vice-président du recrutement en comptabilité et finance chez Hays.Rôles émergents et forces économiquesL'IA ne transforme pas seulement les fonctions traditionnelles du milieu de travail, mais génère aussi de nouvelles opportunités – particulièrement dans des rôles hautement qualifiés et axés sur la technologie, comme les ingénieurs en apprentissage automatique, les spécialistes en infrastructure de données et les experts en automatisation. Parallèlement, les pressions économiques, notamment les tarifs douaniers et les restrictions commerciales, influencent les décisions d'embauche et incitent les organisations à accélérer les investissements dans l'automatisation et l'IA.À propos du Guide canadien 2026 Hays sur les salaires et tendances en embaucheLe Guide canadien 2026 Hays Salary & Hiring Trends est basé sur un sondage d'août 2025 auprès des gestionnaires d'embauche, des professionnels des RH et des employés de tous les grands secteurs. Le rapport explore les données sur la rémunération, les stratégies de main-d'œuvre et les modèles d'adoption de l'IA qui façonnent la prochaine ère du travail au Canada.Pour plus d'informations ou pour télécharger le rapport complet, visitez https://www.hays.ca/fr/guide-salarial -Fin-ContactPour plus d'informations, contactez :Matt YemmaT. +1 (909) 633-9396E. matthew@endeavorcomms.netÀ propos de HaysHays est le principal spécialiste mondial des solutions de recrutement et de main-d'œuvre, incluant l'externalisation du processus de recrutement (RPO) et les services de fournisseur de services gérés (MSP). Hays est un expert dans le recrutement de personnes qualifiées, professionnelles et qualifiées à travers le monde, étant le leader du marché au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, ainsi que l'un des leaders en Europe continentale, en Amérique latine et en Asie. Hays opère dans les secteurs privé et public, occupant des postes permanents, des postes contractuels et des affectations temporaires. Hays emploie plus de 10 300 personnes opérant dans 225 bureaux répartis dans 33 pays.Pour plus d'informations, visitez https://www.hays.ca/fr/maison

