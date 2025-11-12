الندوة السنوية للجمعية الخليجية للتربية المقارنة 2025 تُلهم التعاون والإصلاح التعليمي في الخليج
تستضيف إمارة رأس الخيمة أكثر من 150 باحثًا وتربوياً وصانع سياسات لمناقشة مستقبل التعليم في الخليج.RAS AL KHAIMAH, UNITED ARAB EMIRATES, November 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- افتُتحت اليوم أعمال الندوة الحادية عشرة للجمعية الخليجية للتربية المقارنة في فندق هيلتون جاردن إن برأس الخيمة، بتنظيم من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة. تُقام الندوة خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2025 تحت شعار "التربية والسياسات والممارسة في دول مجلس التعاون الخليجي"، وتجمع أكثر من 150 باحثاً ومعلماً وصانع قرار من مختلف أنحاء الخليج والعالم لاستكشاف كيفية تلاقي التعليم والإدارة والممارسات الصفية في تشكيل مستقبل التعليم في المنطقة.
تحظى الندوة بدعم من جامعة نيويورك أبوظبي كشريك مميز وجامعة الإمارات العربية المتحدة كشريك مساهم، ما يعزز قوة التعاون في تطوير أنظمة تعليمية شاملة ومبتكرة ومجهزة للمستقبل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم: البروفيسورة ميشيل شويسفورث (جامعة غلاسكو)، والدكتور جيريمي رابلي (جامعة هونغ كونغ)، والسيد تشي سوم تسي (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، والدكتور خلف العبري (جامعة السلطان قابوس)، والسيدة فتيحة توراي (جامعة نيويورك أبوظبي).
افتتحت البروفيسورة ميشيل شويسفورث الندوة بكلمة رئيسية بعنوان "علم التربية في منظور دولي".تناولت فيها تطور الممارسات التعليمية عبر الثقافات في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19، وسلطت الضوء على اختلاف تعريفات "التدريس الجيد" بين الثقافات وكيف تؤثر الإصلاحات المبنية على الأدلة في الفصول الدراسية اليوم.
وفي حديثها عن تأثير الحدث، قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: "ما يجعل هذا الحدث ذا أهمية خاصة هو قدرته على جمع أصوات نادراً ما تلتقي في مكان واحد — صناع السياسات والباحثين والمعلمين. معاً، يذكروننا بأن إصلاح التعليم لا يقتصر على الوثائق والسياسات، بل يتعلق بالناس والفصول الدراسية والشجاعة لإعادة التفكير في ما هو جوهري في التعلم."
وفي دورتها الحادية عشرة، تطورت الجمعية من جمعية أكاديمية صغيرة إلى منصة إقليمية مرموقة للحوار والإصلاح التربوي في دول مجلس التعاون الخليجي. تركز جلسات هذا العام على تطوير المعلمين والتعليم الشامل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء بشكل خاص على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل بيئات التعلم المستقبلية.
من خلال الجلسات التفاعلية والنقاشات البحثية وروح التعاون، تؤكد ندوة هذا العام الدور المتنامي للخليج في المشهد التعليمي العالمي، وتبرهن أن التحول الحقيقي يحدث عندما تتكامل التربية والسياسة والممارسة.
للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع: https://gces.ae/gces-symposium-2025
جهة الاتصال الإعلامي:
شبانه | أخصائية علاقات عامة
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي للأبحاث السياسية
shabana@alqasimifoundation.org
