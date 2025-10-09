من التعلم إلى التوظيف: معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني يُلهم نمو المسيرة المهنية للشباب الإماراتي

© معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني 2025 كبار المسؤولين من مؤسسة القاسمي وشركة سيراميك رأس الخيمة يوقعون مذكرة تفاهم لتمكين الشباب وتعزيز القوى العاملة المحلية. © معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني 2025

أكثر من 2000 باحث عن عمل إماراتي تواصلوا بنجاح مع 70 جهة توظيف رائدة في مختلف القطاعات

RAS AL KHAIMAH, UNITED ARAB EMIRATES, October 10, 2025 / EINPresswire.com / -- امتلأ مركز رأس الخيمة للمعارض اليوم بالطاقة والطموح والهدف، حيث جمعت النسخة الثالثة من معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب أكثر من 2000 طالب وباحث عن عمل إماراتي يتطلعون إلى اتخاذ خطوتهم التالية في مسيرتهم المهنية.نُظم المعرض من قبل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة ومكتب الاستثمار والتطوير، وقد أصبح بسرعة واحدة من أهم المنصات المهنية في دولة الإمارات حيث يلتقي الشباب الإماراتي بأصحاب العمل، ويتبادلون الأفكار، ويفتحون الأبواب أمام مسيرات مهنية هادفة.على مدار اليوم، شهدت قاعة المعرض نشاطاً ملحوظاً حيث تواصل الباحثون عن عمل مباشرة مع 70 جهة توظيف رائدة في قطاعات متعددة مثل الحكومة، البنوك، الضيافة، الرعاية الصحية، السياحة، الطيران، الطاقة، العقارات، والإنشاءات. ومن المقابلات الفورية إلى جلسات التوظيف المباشر وورش العمل، عكست كل زاوية من المعرض روح الحماس والاكتشاف والطموح.وخلال افتتاح الحدث، قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة القاسمي:“يهدف هذا المعرض إلى جمع أصحاب العمل المتميزين والباحثين النشطين عن عمل لتحقيق الفائدة المتبادلة بين الطرفين ولمواصلة نمو إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات. أكبر تحدٍ يواجهه معظم الباحثين عن عمل في سوق العمل اليوم سواء كانوا إماراتيين أم غيرهم هو الحصول على تلك الفرصة الأولى التي توفر الخبرة المطلوبة لأي وظيفة لاحقة. في مؤسسة القاسمي، نحن نؤمن بشدة بقدرات الشباب الإماراتي، وملتزمون بدعمهم في مسيرتهم المهنية، وتشجيع أصحاب العمل على اكتشاف مواهبهم وتنميتها.”مؤسسة القاسمي وسيراميك رأس الخيمة تتعاونان لتطوير الكفاءات الإماراتيةمن أبرز محطات الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة القاسمي وسيراميك رأس الخيمة، مثّلها كل من الدكتور روي دا سيلفا، نائب المدير في مؤسسة القاسمي، والسيد جاسم الخاطري، مدير الموارد البشرية في سيراميك رأس الخيمة.تُجسد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتطوير الكفاءات الإماراتية من خلال برامج تدريبية تربط بين التعلم الأكاديمي والخبرة العملية في القطاع الصناعي. ومن خلال توفير فرص تدريب عملي ومسارات مهنية في سيراميك رأس الخيمة، تهدف الشراكة إلى تعزيز قابلية التوظيف وتقوية القوى العاملة الوطنية.وأكد الطرفان مجدداً التزامهما المشترك بتمكين الخريجين الإماراتيين من اكتساب خبرات عملية تؤهلهم لمسيرات مهنية واعدة ومواكبة لمتطلبات المستقبل.تسليط الضوء على منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العملبالتزامن مع المعرض الرئيسي للوظائف، تناول منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تحويل مشهد التوظيف والمهارات المطلوبة لعصر الرقمنة. وقد ناقش خبراء من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص أهمية القدرة على التكيف، والابتكار الأخلاقي، والثقافة الرقمية في إعداد الشباب لقوى العمل المستقبلية.وشجعت النقاشات التفاعلية المشاركين على النظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة للإبداع والتطور المهني، وليس كمنافس، مما يعزز مكانة رأس الخيمة كمركز متنامٍ للابتكار والريادة الفكرية.ومع اختتام فعاليات اليوم، صدح في الأرجاء رسالة واحدة واضحة و هي التزام إمارة رأس الخيمة بتمكين شبابها أقوى من أي وقت مضى. ويواصل معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب أداء دوره الريادي في ربط الطموح بالفرص، ودفع عجلة الابتكار، وتشكيل القوى العاملة الإماراتية لمستقبل واعد.للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.alqasimifoundation.com/rakjif للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.