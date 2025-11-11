Submit Release
Senate Bill 315 Printer's Number 1307

PENNSYLVANIA, November 11 - AMENDING THE ACT OF MARCH 10, 1949 (P.L.30, NO.14), ENTITLED "AN

ACT RELATING TO THE PUBLIC SCHOOL SYSTEM, INCLUDING CERTAIN

PROVISIONS APPLICABLE AS WELL TO PRIVATE AND PAROCHIAL

SCHOOLS; AMENDING, REVISING, CONSOLIDATING AND CHANGING THE

LAWS RELATING THERETO," IN PRELIMINARY PROVISIONS, FURTHER

PROVIDING FOR SPECIAL EDUCATION FUNDING COMMISSION AND FOR

MINIMUM NUMBER OF DAYS OR HOURS; IN DUTIES AND POWERS OF

BOARDS OF SCHOOL DIRECTORS, PROVIDING FOR ADMISSION FEES FOR

SCHOOL-SPONSORED ACTIVITIES; IN INTERMEDIATE UNITS, FURTHER

PROVIDING FOR STAFF; IN CERTIFICATION OF TEACHERS, FURTHER

PROVIDING FOR CERTIFICATES QUALIFYING PERSONS TO TEACH AND

FOR INSTRUCTIONAL CERTIFICATE GRADE SPANS AND AGE LEVELS AND

DUTIES OF DEPARTMENT, PROVIDING FOR INSTRUCTIONAL CERTIFICATE

GRADE SPANS AND AGE LEVELS AND FOR STATE CERTIFICATE FEE

REDUCTION, FURTHER PROVIDING FOR STANDARD EMPLOYMENT

APPLICATION, FOR CAREER AND TECHNICAL INSTRUCTIONAL

CERTIFICATE, FOR PROGRAM OF CONTINUING PROFESSIONAL AND

PARAPROFESSIONAL EDUCATION AND FOR POSTBACCALAUREATE

CERTIFICATION, PROVIDING FOR ASSESSMENT OF BASIC SKILLS,

FURTHER PROVIDING FOR PROFESSIONAL EDUCATOR DISCIPLINE FEE

AND PROVIDING FOR CAREER AND TECHNICAL ADMINISTRATIVE

DIRECTOR CERTIFICATION FLEXIBILITY; IN PUPILS AND ATTENDANCE,

FURTHER PROVIDING FOR ATTENDANCE POLICY AT CHARTER, REGIONAL

CHARTER AND CYBER CHARTER SCHOOLS, FOR PROCEDURE WHEN CHILD

IS TRUANT, FOR PROCEDURE BY SCHOOL WHEN CHILD HABITUALLY

TRUANT, FOR PROCEDURE UPON FILING OF CITATION, FOR PENALTIES

FOR VIOLATING COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE REQUIREMENTS AND

FOR STUDY OF TRUANCY PROCEDURE, PROVIDING FOR DEPARTMENT

SUPPORTS TO PREVENT TRUANCY AND FURTHER PROVIDING FOR REPORTS

TO SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION AND FOR EXCEPTIONAL

CHILDREN AND EDUCATION AND TRAINING; IN STUDENT SUPPORTS,

FURTHER PROVIDING FOR DEFINITIONS; IN SCHOOL SAFETY AND

SECURITY, FURTHER PROVIDING FOR DEFINITIONS, FOR SCHOOL

SAFETY AND SECURITY COMMITTEE, FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY

ASSESSMENT PROVIDERS, FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY GRANT

PROGRAM, FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY COORDINATOR AND FOR

SCHOOL SAFETY AND SECURITY TRAINING, PROVIDING FOR SCHOOL

SAFETY AND MENTAL HEALTH GRANTS FOR 2025-2026 SCHOOL YEAR AND

FURTHER PROVIDING FOR REPORTING AND MEMORANDUM OF

UNDERSTANDING; IN SCHOOL SECURITY, FURTHER PROVIDING FOR

TRAINING, FOR SCHOOL RESOURCE OFFICERS, FOR SCHOOL SECURITY

GUARDS AND FOR DUTIES OF COMMISSION; IN SAFE2SAY PROGRAM,

FURTHER PROVIDING FOR INTENT, FOR DEFINITIONS, FOR SAFE2SAY

PROGRAM AND FOR ANNUAL REPORT; IN THREAT ASSESSMENT, FURTHER

PROVIDING FOR DEFINITIONS, FOR THREAT ASSESSMENT TEAMS AND

FOR THREAT ASSESSMENT GUIDELINES, TRAINING AND INFORMATION

MATERIALS; IN DRUG AND ALCOHOL RECOVERY HIGH SCHOOL PROGRAM,

FURTHER PROVIDING FOR SCOPE OF PROGRAM AND SELECTION OF

STUDENTS AND FOR ENROLLMENT OF STUDENTS; IN EVIDENCE-BASED

READING INSTRUCTION, FURTHER PROVIDING FOR DEFINITIONS AND

PROVIDING FOR SCHOOL ENTITY DUTIES RELATED TO EVIDENCE-BASED

READING INSTRUCTION, FOR SCHOOL ENTITY DUTIES RELATED TO

READING SCREENING, FOR READING DEFICIENCY IDENTIFICATION AND

PARENTAL NOTIFICATION, FOR READING INTERVENTION PLANS, FOR

GRANT PROGRAM, FOR FUNDING, FOR REPORTING, FOR ACCOUNTABILITY

AND FOR CONSTRUCTION; IN HIGH SCHOOLS, FURTHER PROVIDING FOR

ATTENDANCE IN OTHER DISTRICTS AND PROVIDING FOR FREE

APPLICATION FOR FEDERAL STUDENT AID; IN INTERSCHOLASTIC

ATHLETICS ACCOUNTABILITY, FURTHER PROVIDING FOR COUNCIL

RECOMMENDATIONS AND STANDARDS; IN CHARTER SCHOOLS, FURTHER

