THE FUTURE ROCKS 推出全新寵物系列:以時尚之名，締造永恆羈絆

先鋒時尚珠寶品牌THE FUTURE ROCKS於尖沙咀星光大道籌辦的預展活動大獲成功。正式宣布，由旗下自家品牌DESIGN LAB傾力打造的首個寵物配件系列隆重登場。

HONG KONG, November 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- 培育珠寶品牌THE FUTURE ROCKS正式宣布，由旗下自家品牌DESIGN LAB匠心打造的首個寵物配件系列隆重登場。此系列標誌著時尚珠寶與寵物配件的創新融合，以珠寶級工藝透過時尚語彙頌揚人與寵物間獨特羈絆，開啟寵物時尚的全新篇章。全系列寵物配件薈萃精湛工藝與寵物友善設計，為寵物伴侶點綴動感生活品味。

本次新品發布緊接於11月7日至9日，由PET-A-HOOD於尖沙咀星光大道主辦的「Pet-sion寵物時裝展暨頒獎典禮」中取得圓滿成功的預展活動。在維多利亞港的映襯下，該預展匯聚了數百位時尚寵物資深愛好者與意見領袖，包括時尚達人Laiza Ng與杜賓犬Bella、YouTube網紅Agnes Wong與愛犬Sui Mud，以及比熊Tofu Boy、法鬥Poochie、迷你貴賓Chin Chin與Gima等眾多萌寵代表。

預展現場特別設置雜誌封面攝影棚，嘉賓可攜帶愛寵共同演繹新作，拍攝專業級時尚雜誌封面照。另設手作吊飾工作坊，讓參與者打造與寵物系列風格相呼應的個性化飾品，完美實踐「寵物親子搭配」的時尚風潮。

「預展現場的熱烈反響超乎想像，」THE FUTURE ROCKS總監表示，「見證寵物與主人沉浸於我們的新產品和——在攝影棚專業擺拍、於工作坊親手製作定制吊飾——真正將風格與情感連結的願景化為現實。這印證了市場對融合極致品質與深厚情感紐帶的系列之渴求。」

本系列以革命性視角重塑寵物奢華內涵，精心設計寵物頸圈、牽繩與可轉換鑰匙扣雙用吊飾。系列包含二十六款字母吊飾及四款獨特寵物造型吊飾，項圈與牽繩則備有焦糖棕與森林綠雙色可選。標誌性「Pawtner and Me」套組特別推出兩種主人項鍊款式，搭配相襯寵物吊飾，凝結人寵間深刻情感紐帶。

全系列嚴選醫療級316不鏽鋼、實驗室培育鋪鑲白藍寶石及通過歐盟REACH認證的AppleSkin™純素皮革製成，體現品牌對安全性、永續性與品質的堅持。「Pawtner and Me」項鍊更採用鋪鑲實驗室培育白鑽的S925銀材質，演繹內斂低調的奢華質感。

寵物系列現已登陸官方網站 hk.thefuturerocks.com及香港K11 Musea期間限定店。

關於THE FUTURE ROCKS

THE FUTURE ROCKS 是全球最具前瞻性的培育珠寶平台，以回收貴金屬及可持續原材料、培育鑽石及寶石等前瞻性材質為產品核心。 THE FUTURE ROCKS宇宙中的每件作品在彰顯鮮明風格的同時傳達強烈的品牌價值，締造更溫柔的永續傳承。

