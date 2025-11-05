THE FUTURE ROCKS首度推出寵物配件系列： 以珠寶工藝重塑寵物時尚

THE FUTURE ROCKS 全新寵物配飾系列將於 2025 年 11 月 7 日至 9 日在香港星光大道Pet-sion寵物活動率先亮相。 THE FUTURE ROCKS 全新寵物配飾系列以高級珠寶的製作標準，將精緻工藝融入每一件寵物單品，重新詮釋寵物配飾作為情感載體的深刻意義，讓主人與愛寵透過時尚發言，同時展現獨一無二的情感連結。 系列包括多款精心設計的寵物項圈、牽繩，以及可自由轉換為鎖匙扣的寵物吊飾。 在材質運用上，品牌嚴選醫療級316不鏽鋼、培育白色藍寶石密鑲工藝及通過歐盟REACH安全法規的 AppleSkin™ 蘋果純素皮革，展現對安全性，品質和永續的堅持。 「Pawtner and Me」主題系列，特別推出兩款主人項鍊與相配的寵物吊飾，以珠寶語彙詮釋人寵間密不可分的親密關係。其中項鍊更採用培育白鑽石密鑲於S925銀上，彰顯低調奢華。

HONG KONG, November 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- 培育珠寶平台THE FUTURE ROCKS 欣然宣布，將於11月10日隆重推出由旗下自家品牌 DESIGN LAB傾心打造的首個寵物配件系列，開啟珠寶與寵物配飾跨界的新篇章。全系列以高級珠寶的製作標準，將精緻工藝融入每一件寵物單品，重新詮釋寵物配飾作為情感載體的深刻意義，讓主人與愛寵透過時尚發言，同時展現獨一無二的情感連結。

系列包括多款精心設計的寵物項圈、牽繩，以及可自由轉換為鎖匙扣的寵物吊飾。全系列包含26款別緻的英文字母吊飾、4款獨特寵物造型吊飾，而寵物項圈與牽繩則提供百搭的焦糖啡與墨綠色兩種選擇，滿足各種個性化搭配需求。其中「Pawtner and Me」主題系列，特別推出兩款主人項鍊與相配的寵物吊飾，以珠寶語彙詮釋人寵間密不可分的親密關係。

在材質運用上，品牌嚴選醫療級316不鏽鋼、培育白色藍寶石密鑲工藝及通過歐盟REACH安全法規的 AppleSkin™ 蘋果純素皮革，展現對安全性，品質和永續的堅持。「Pawtner and Me」項鍊更採用培育白鑽石密鑲於S925銀上，彰顯低調奢華。

此系列將於2025年11月7日至9日，在PET-A-HOOD於尖沙咀新光大道主辦的「PET-SION人寵時裝展暨頒獎典禮」中率先亮相。活動期間，THE FUTURE ROCKS 將打造沉浸式體驗展位，讓來賓優先鑑賞全新系列。

展區特別規劃雜誌風格攝影棚，讓寵物與主人佩戴最新系列，拍攝專屬時尚大片；同時設置手袋吊飾DIY工作坊，參與者可自由搭配配件，創作獨一無二的個人化吊飾。這些精心製作的吊飾更能與全新寵物系列完美搭配，實踐「與愛寵同款」的時尚理念。透過這些沉浸式體驗，THE FUTURE ROCKS 期望與追求生活美學的寵物愛好者深度交流，進一步強化品牌融合精緻風格與日常生活的獨特定位。

活動詳情

人寵時裝展暨頒獎典禮 PET-SION

日期和時間：

2025年11月7日 | 中午12時 – 晚上9時30分

2025年11月8日 | 中午12時 – 晚上9時30分

2025年11月9日 | 中午12時 – 晚上9時

地點：九龍尖沙咀海濱星光大道B區C1展位

全新寵物系列將於11月10日起在THE FUTURE ROCKS 官方網站及香港K11 Musea期間限定店發售。

