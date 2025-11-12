Submit Release
News Search

There were 1,691 press releases posted in the last 24 hours and 359,466 in the last 365 days.

Audit Advisory for Thursday, November 13, 2025

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, November 13, 2025.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen Lima/Allen County Convention and Visitors Bureau
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Allen County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Ashland Ashland County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Athens Village of Amesville
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Auglaize Auglaize County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Belmont Belmont County Soil and Water Conservation District
1/1/2021 TO 12/31/2022		 Financial Audit
Brown Brown County District Board of Health
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Columbiana Columbiana County Airport Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Cuyahoga City of North Royalton
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Fayette Fayette County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Franklin Horizon Science Academy - Columbus Middle School
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Zenith Academy East
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Zenith Academy East
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Able Support Services, Inc.
1/1/2021 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
Sullivant Avenue Community School
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Sullivant Avenue Community School
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Columbus Bilingual Academy-North
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Columbus Bilingual Academy-North
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Fulton Wauseon Exempted School District Library
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Greene Yellow Springs Development Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Guernsey Cambridge Area Regional Airport Authority
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Spencer Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Hamilton Village of Lockland
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Elevated Excellence Academy
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit FFR
Village of North Bend
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Jefferson Friendship Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Lucas Ann Jerkins-Harris Academy of Excellence
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Ann Jerkins-Harris Academy of Excellence
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Madison Madison County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Madison County Regional Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government IPA
Mahoning Mahoning County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Marion Marion Area Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
City of Marion
1/1/2021 TO 12/31/2021		 Financial Audit
City Of Marion Landfill Assurance
FINANCIAL ASSURANCE CERTIFICATION
1/1/2021 TO 12/31/2021		 Agreed Upon Procedures
Miami Miami County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Miami County Solid Waste Facility
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Montgomery Montgomery County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Morrow Cardington-Lincoln Joint Recreation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Ottawa Ottawa County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Ottawa County District Board of Health
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Portage Portage County Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Preble Preble Shawnee Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Putnam Palmer Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Richland Keystone Richland Center, LLC dba Foundations for Living
1/1/2021 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
Lucas Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Pioneer Career and Technology Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Pioneer Career and Technology Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Sandusky Gibsonburg Economic Development Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Stark Jackson-Canton Joint Economic Development District 18-001 (ComDoc)
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Jackson-Canton Joint Economic Development District SM
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Jackson-Canton Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Jackson-Canton Joint Economic Development District FP
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Summit Green Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Akron Career Tech High School
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Akron Career Tech High School
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Manchester Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Manchester Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Summit County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Agreed Upon Procedures MED
Trumbull Community Improvement Corporation of Niles, Ohio
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Hubbard Union Cemetery
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Community Improvement Corporation of the City of Girard, Ohio
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Van Wert Village of Venedocia
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Van Wert County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024		 Financial Audit
Vinton Brown Township
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Warren Warren County Combined Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Washington Village of Beverly
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Washington State College of Ohio
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Washington State College of Ohio
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Audit Advisory for Thursday, November 13, 2025

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.

We use cookies to enhance your experience. Learn more