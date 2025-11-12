Audit Advisory for Thursday, November 13, 2025
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, November 13, 2025.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Allen
|Lima/Allen County Convention and Visitors Bureau
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Allen County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Ashland
|Ashland County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Athens
|Village of Amesville
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Auglaize
|Auglaize County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Belmont
|Belmont County Soil and Water Conservation District
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|Brown
|Brown County District Board of Health
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Columbiana
|Columbiana County Airport Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Cuyahoga
|City of North Royalton
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Fayette
|Fayette County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Franklin
|Horizon Science Academy - Columbus Middle School
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Zenith Academy East
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Zenith Academy East
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Able Support Services, Inc.
1/1/2021 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|MED
|Sullivant Avenue Community School
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Sullivant Avenue Community School
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Columbus Bilingual Academy-North
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Columbus Bilingual Academy-North
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Fulton
|Wauseon Exempted School District Library
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Greene
|Yellow Springs Development Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Guernsey
|Cambridge Area Regional Airport Authority
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Spencer Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Hamilton
|Village of Lockland
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Elevated Excellence Academy
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|FFR
|Village of North Bend
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Jefferson
|Friendship Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Lucas
|Ann Jerkins-Harris Academy of Excellence
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Ann Jerkins-Harris Academy of Excellence
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Madison
|Madison County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Madison County Regional Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|Mahoning
|Mahoning County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Marion
|Marion Area Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|City of Marion
1/1/2021 TO 12/31/2021
|Financial Audit
|City Of Marion Landfill Assurance
FINANCIAL ASSURANCE CERTIFICATION
1/1/2021 TO 12/31/2021
|Agreed Upon Procedures
|Miami
|Miami County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Miami County Solid Waste Facility
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Montgomery
|Montgomery County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Morrow
|Cardington-Lincoln Joint Recreation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Ottawa
|Ottawa County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Ottawa County District Board of Health
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Portage
|Portage County Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Preble
|Preble Shawnee Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Putnam
|Palmer Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Richland
|Keystone Richland Center, LLC dba Foundations for Living
1/1/2021 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|MED
|Lucas Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Pioneer Career and Technology Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Pioneer Career and Technology Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Sandusky
|Gibsonburg Economic Development Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Stark
|Jackson-Canton Joint Economic Development District 18-001 (ComDoc)
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Jackson-Canton Joint Economic Development District SM
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Jackson-Canton Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Jackson-Canton Joint Economic Development District FP
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Summit
|Green Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Akron Career Tech High School
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Akron Career Tech High School
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Manchester Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Manchester Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Summit County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Agreed Upon Procedures
|MED
|Trumbull
|Community Improvement Corporation of Niles, Ohio
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Hubbard Union Cemetery
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Community Improvement Corporation of the City of Girard, Ohio
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Van Wert
|Village of Venedocia
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Van Wert County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Financial Audit
|Vinton
|Brown Township
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Warren
|Warren County Combined Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Washington
|Village of Beverly
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Washington State College of Ohio
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Washington State College of Ohio
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
