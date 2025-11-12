Atlas Renewable Energy inaugura Shangri-La, uno de los parques solares más grandes de Colombia

Atlas Renewable Energy Shangri-La, parque solar que representa un nuevo paso en la transformación energética de Colombia.

El Parque Solar Shangri-La generará 403,7 GWh de energía al año, suficiente para abastecer a más de 214.000 hogares colombianos.

BOGOTA, BOGOTA, COLOMBIA, November 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy, compañía internacional líder en soluciones de energía renovable, inauguró oficialmente el Parque Solar Shangri-La, ubicado en Ibagué, Tolima, marcando así la puesta en operación de su primer proyecto en el país.Con una capacidad instalada de 201 MWp, Shangri-La representa un paso decisivo en la expansión de la energía solar a gran escala y en la consolidación de un sistema energético más sostenible y resiliente para Colombia.Ubicado en el departamento del Tolima, el parque generará aproximadamente 403,7 GWh de energía al año, equivalente al consumo eléctrico anual de más de 214.000 hogares colombianos, y permitirá evitar la emisión de cerca de 161.000 toneladas de CO₂ cada año, comparable a retirar alrededor de 34.000 vehículos de circulación durante un año. De esta forma, contribuye directamente al cumplimiento de los compromisos nacionales de descarbonización y al fortalecimiento de la transición energética del país.“La puesta en marcha de Shangri-La marca un paso firme en la transición energética de Colombia. Este proyecto no solo entrega energía limpia y confiable al sistema nacional, sino que también ha sido motor de empleo, formación y desarrollo para las comunidades del Tolima. Nos llena de orgullo haber construido en tiempo récord una infraestructura que impulsa el progreso regional y refuerza el compromiso de Atlas con la seguridad energética del país”, destacó Rubén Borja, Country Manager de Atlas Renewable Energy en Colombia.Durante su construcción, más del 65% de los empleos se generaron en el Tolima, priorizando la contratación local. Además, la participación de mujeres en la construcción del proyecto alcanzó un 22%, fortaleciendo su papel en el sector y fomentando su desarrollo en labores técnicas y operativas, superando así las metas trazadas durante el desarrollo del proyecto.Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Atlas Renewable Energy impulsó el programa “Somos parte de la misma energía”, a través del cual promovió la inclusión laboral y el desarrollo de habilidades técnicas en las comunidades locales. Paralelamente, la compañía fortaleció la infraestructura social en las zonas de influencia, creando espacios para el aprendizaje, la socialización y el encuentro comunitario. Cada proyecto de Atlas busca dejar una huella positiva y duradera, generando oportunidades reales y bienestar para las personas y su entorno.El Parque Solar Shangri-La hace parte de una alianza con ISAGEN que busca desarrollar, construir y operar proyectos solares por 1,000 MW durante los próximos años contribuyendo así a la transición energética y la descarbonización en Colombia.Durante la ceremonia de inauguración del parque, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma celebró la puesta en marcha del proyecto: “Deseo expresar mi reconocimiento y gratitud por el esfuerzo realizado en este proyecto: la financiación, su estructuración y, especialmente, el trabajo humano de los equipos gerenciales y operativos, así como la colaboración de la banca y de las autoridades locales. Felicito a todos quienes hicieron posible este gran proyecto de energía limpia.”Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía renovable con una base de activos superior a 8.4 GW. Desde 2017, la empresa se especializa en desarrollar, financiar, construir y operar proyectos de energía renovable de gran escala.Con presencia en América Latina, Atlas cuenta con un equipo experimentado con profundo conocimiento del mercado energético global y una sólida trayectoria en ESG y desarrollo sostenible. Su estrategia está enfocada en acompañar a grandes empresas en su transición hacia la energía limpia, garantizando soluciones confiables, innovadoras y con impacto positivo en las comunidades donde opera.Más información en: www.atlasrenewableenergy.com

