Atlas Renewable Energy inaugura Shangri-La, um dos maiores projetos solares da Colômbia

Atlas Renewable Energy Shangri-La, o parque solar que marca um novo marco na transformação energética da Colômbia.

O projeto solar Shangri-La vai gerar 403,7 GWh de energia por ano, o suficiente para abastecer mais de 214 mil residências na Colômbia.

MIAMI, FL, UNITED STATES, November 12, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy, provedora líder internacional de soluções de energia renovável, inaugurou oficialmente o projeto solar Shangri-La, localizado em Ibagué, Tolima. Este projeto marca o início das operações de seu primeiro projeto no país.O projeto Shangri-La tem a capacidade instalada de 201 MWp, representando um passo decisivo na expansão da energia solar em grande escala e na consolidação de um sistema energético mais sustentável e resiliente na Colômbia.Localizado no departamento de Tolima, o projeto vai gerar aproximadamente 403,7 GWh de energia por ano, o equivalente ao consumo de energia de mais de 214 mil famílias na Colômbia. O projeto também deve compensar cerca de 161 mil toneladas de emissões de CO₂ a cada ano, o que significa retirar cerca de 34 mil veículos das ruas por um ano. Isso contribui diretamente para o cumprimento dos compromissos nacionais de descarbonização e para o fortalecimento da transição energética da Colômbia.“O lançamento do projeto Shangri-La é um passo à frente na transição energética da Colômbia. Este projeto não só fornece energia limpa e confiável à rede nacional, como também promove a geração de empregos, a capacitação e o desenvolvimento das comunidades de Tolima. Temos orgulho de ter construído, em tempo recorde, uma infraestrutura que impulsiona o progresso regional e reforça o compromisso da Atlas com a segurança energética do país”, disse Rubén Borja, gerente geral da Atlas Renewable Energy na Colômbia.Mais de 65% das vagas de empregos geradas durante a sua construção foram preenchidas por profissionais de Tolima, priorizando a mão de obra local. Além disso, a participação das mulheres na construção do projeto atingiu 22%, fortalecendo o papel que elas exercem no setor e promovendo o seu desenvolvimento em trabalhos técnicos e operacionais — superando as metas estabelecidas ao longo do desenvolvimento do projeto.Como parte da sua estratégia de sustentabilidade, a Atlas Renewable Energy promove seu principal programa “Somos parte da mesma energia”, que fomenta a inclusão no mercado de trabalho e o desenvolvimento de habilidades técnicas nas comunidades locais. Simultaneamente a esse trabalho, a empresa fortalece a infraestrutura social em áreas de influência, criando espaços para aprendizado, socialização e encontros comunitários. Cada projeto da Atlas busca deixar uma marca positiva e duradoura, criando oportunidades reais e bem-estar para as pessoas e seu ambiente.O Parque Solar Shangri-La faz parte de uma parceria com a ISAGEN, com o objetivo de desenvolver, construir e operar 1.000 MW em projetos solares nos próximos anos, contribuindo assim para a transição energética e a descarbonização na Colômbia.Durante a cerimônia de inauguração do projeto, Edwin Palma, Ministro de Minas e Energia da Colômbia, celebrou o início das operações: “Gostaria de expressar meu apreço e gratidão por todos os esforços dedicados a este projeto: o financiamento, sua estruturação e, especialmente, o trabalho árduo das equipes de gestão e operacionais, bem como a colaboração dos bancos e autoridades locais. Parabenizo a todos que tornaram possível este grande projeto de energia limpa.”Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável que desenvolveu mais de 8,4 GW em ativos de energia renovável. Desde 2017, a Atlas é especializada no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de projetos de energia renovável de grande escala.Com forte presença na América Latina, a Atlas possui uma equipe experiente com amplo conhecimento do mercado de energia global e de energias renováveis, além de um sólido histórico em ESG e desenvolvimento sustentável. A estratégia da empresa tem como foco auxiliar grandes corporações em sua transição para energia limpa, garantindo soluções confiáveis, inovadoras e com impacto positivo nas comunidades onde atuam.Veja mais informações em www.atlasrenewableenergy.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.