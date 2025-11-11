SiGMA Central, Francesco Maddalena (Hub Affiliations): 'Innovazione e responsabilità, il futuro del gaming europeo'
NAPOLI, PA, ITALY, November 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Si è chiusa alla Fiera di Roma l’edizione 2025 del SiGMA Central Europe, una delle manifestazioni più attese e influenti del panorama mondiale dedicato a tecnologia, gaming e innovazione digitale. Con oltre 30.000 partecipanti, 550 relatori e 1700 espositori e sponsor provenienti da oltre 150 Paesi diversi, la Capitale ha accolto un evento che ha trasformato Roma in un vero e proprio crocevia globale per il business e la cultura del digitale, confermandone il ruolo di hub strategico per lo sviluppo dell’economia tech europea.
Tra i protagonisti di questa edizione, Hub Affiliations ha saputo distinguersi con una presenza solida e riconoscibile, portando avanti una visione centrata su innovazione, intelligenza artificiale e cultura della responsabilità. Un approccio che ha reso l’azienda uno dei riferimenti del settore nel dialogo tra performance e tutela, etica e tecnologia, crescita e sostenibilità
Tecnologia al servizio della responsabilità: l’intervento di Francesco Maddalena
Nel corso dell’evento, il CEO di Hub Affiliations, Francesco Maddalena, è intervenuto ai microfoni della Rai, sottolineando come la trasformazione tecnologica debba andare di pari passo con la costruzione di un ecosistema di gioco sicuro e consapevole. “Il gioco responsabile è la priorità dei bookmaker e del nostro governo", ha dichiarato Francesco Maddalena. "Abbiamo realizzato un software in grado di individuare i comportamenti degli utenti e correggerli, ma anche di analizzare i contenuti diffusi da media e creator, bloccandoli automaticamente se non conformi alle policy".
Un’innovazione che rappresenta un passo decisivo verso un modello di gaming etico e intelligente, dove l’intelligenza artificiale diventa strumento di prevenzione e di protezione dell’utente. Questo progetto si inserisce in una visione più ampia di Hub Affiliations: quella di un’azienda che non punta solo alle performance, ma che si impegna a costruire fiducia, trasparenza e cultura digitale.
Roma, capitale dell’innovazione: il contributo di Hub Affiliations
Il SiGMA Central Europe 2025 ha segnato un momento storico per la città di Roma e per l’intero settore dell’iGaming europeo. Tra conferenze, workshop e incontri di alto profilo, si è discusso di regolamentazione, gioco responsabile e innovazione tecnologica, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali come la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che hanno entrambi sottolineato il valore strategico del gaming come motore di crescita e sviluppo digitale.
In questo scenario, la presenza di Hub Affiliations ha rappresentato un punto di riferimento per operatori, partner e stakeholders, confermando il ruolo dell’azienda come interprete di un nuovo modo di fare marketing digitale, dove tecnologia e responsabilità si incontrano per costruire un futuro più sicuro e sostenibile per l’intero ecosistema del gaming.
