Hub Affiliations trionfa a Roma: doppio successo agli EGR Italy Awards 2025
EINPresswire.com/ -- Una serata memorabile ha illuminato la Capitale: venerdì 21 novembre, nella suggestiva cornice del Rome Cavalieri di Roma, si è svolta la cerimonia degli EGR Italy Awards 2025, presentata da Anna Maria Baccaro, che ha celebrato i migliori protagonisti del settore dell'IGaming. Tra emozioni e prestigio, Hub Affiliations si è confermata protagonista assoluta, conquistando riconoscimenti di grande rilievo.
Una serata che ha segnato un bis di successi per Hub Affiliations: dopo la scorsa edizione, infatti, l'azienda è riuscita ad aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo due tra i premi più ambiti nelle categorie "Affiliate of the Year" e "Sports Betting Affiliate". La menzione d’onore nella categoria Casino Affiliate ha completato un risultato straordinario, sottolineando la capacità dell’azienda di eccellere su più vertical e consolidando il suo ruolo di riferimento sul mercato italiano e internazionale.
EGR Italy Awards, Francesco Maddalena: "Un riconoscimento straordinario per tutto il team"
Gli EGR Italy Awards rappresentano un appuntamento di riferimento per il settore dell'iGaming, dove si incontrano i principali operatori, affiliati e stakeholders per premiare le migliori performance e condividere le proprie visioni innovative. In questa cornice, Hub Affiliations ha ribadito la propria centralità sul mercato, sottolineando l’efficacia del modello di business e la capacità di eccellere su più fronti.
Commentando il trionfo, Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations, ha dichiarato: “Essere premiati ancora una volta agli EGR è un riconoscimento straordinario per tutto il nostro team. Questi premi non celebrano solo i risultati, ma anche il nostro modo di lavorare: con metodo, innovazione e responsabilità. Eventi come questo sono fondamentali, perché ci permettono di confrontarci con i migliori del settore e di misurare concretamente il valore del nostro percorso".
Hub Affiliations, un successo che parte da lontano
Il trionfo agli EGR Italy Awards 2025 rappresenta l’ennesima dimostrazione del lavoro svolto dall’azienda, che opera con impegno su più fronti chiave:
- Certificazioni e processi: Hub Affiliations ha consolidato la propria affidabilità attraverso un sistema integrato di certificazioni ISO che copre tutte le aree chiave della sicurezza informatica, della privacy, della continuità operativa e della governance dei dati;
- Partnership strategiche: collaborazioni con Nyce International e Sportradar rafforzano il modello commerciale e la capacità di offrire soluzioni innovative e dati di qualità ai partner;
- Progetto editoriale solido e in espansione: la gestione di brand come DerbyDerbyDerby (partner Gazzetta dello Sport), 123 SCOMMESSE, ScommesseserieA e Betadvisor, insieme all’acquisizione di Sporticos, evidenzia l’autorevolezza e la costanza nella produzione di contenuti premium e strumenti di engagement per l’audience;
- Innovazione basata sull’intelligenza artificiale: Hub Affiliations investe in sistemi avanzati di AI per ottimizzare performance, strumenti di marketing e automazione, offrendo agli affiliati soluzioni sempre più sofisticate;
- Cultura aziendale d’eccellenza: orientata al miglioramento continuo, con attenzione a trasparenza, responsabilità digitale e valorizzazione del team.
Questo successo conferma che innovazione, metodo e visione continuano a trasformarsi in leadership riconosciuta nel mercato iGaming italiano e internazionale
