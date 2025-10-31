Privacy, fiducia e innovazione: Hub Affiliations raggiunge la certificazione ISO 27701:2019
EINPresswire.com/ -- Dopo aver raggiunto la certificazione ISO 27001, Hub Affiliations compie un nuovo passo nella direzione della responsabilità digitale, ottenendo la certificazione ISO 27701:2019 – Privacy Information Management System (PIMS).
Questo riconoscimento estende i principi di sicurezza informatica già consolidati e pone l’accento su un tema sempre più centrale: la protezione dei dati personali e la conformità al GDPR.
La ISO 27701 non riguarda solo la sicurezza dei sistemi, ma soprattutto il rispetto delle persone dietro ai dati, definendo ruoli, controlli e processi per garantire una gestione trasparente e consapevole delle informazioni sensibili.
“La privacy non è un requisito tecnico, ma una responsabilità che accompagna ogni innovazione. Questa certificazione conferma il nostro impegno nel creare un ecosistema digitale dove fiducia e tutela dei dati camminano insieme”, queste le parole di Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations.
Con l’ottenimento della ISO 27701, Hub Affiliations rafforza il proprio percorso di crescita sostenibile e trasparente, allineandosi ai più alti standard internazionali di data protection e governance. Un risultato che consolida la visione di un business in cui tecnologia, etica e persone coesistono per costruire un digitale più consapevole.
PRIVACY First. TRUST Always.
Marco Torretta
Questo riconoscimento estende i principi di sicurezza informatica già consolidati e pone l’accento su un tema sempre più centrale: la protezione dei dati personali e la conformità al GDPR.
La ISO 27701 non riguarda solo la sicurezza dei sistemi, ma soprattutto il rispetto delle persone dietro ai dati, definendo ruoli, controlli e processi per garantire una gestione trasparente e consapevole delle informazioni sensibili.
“La privacy non è un requisito tecnico, ma una responsabilità che accompagna ogni innovazione. Questa certificazione conferma il nostro impegno nel creare un ecosistema digitale dove fiducia e tutela dei dati camminano insieme”, queste le parole di Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations.
Con l’ottenimento della ISO 27701, Hub Affiliations rafforza il proprio percorso di crescita sostenibile e trasparente, allineandosi ai più alti standard internazionali di data protection e governance. Un risultato che consolida la visione di un business in cui tecnologia, etica e persone coesistono per costruire un digitale più consapevole.
PRIVACY First. TRUST Always.
Marco Torretta
Hub Affiliations
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.