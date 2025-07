« Cruces de Caminos »: les chemins où se croisent les grandes routes culturelles de l’Espagne

Monasterio de Guadalupe

Un projet pour découvrir le pays à travers son histoire, son patrimoine et l’authenticité de ses territoires

MADRID, SPAIN, July 1, 2025 / EINPresswire.com / -- L’Espagne est, depuis l’Antiquité, un territoire de chemins millénaires traversés par civilisations, commerçants, artistes et voyageurs. Cruces de Caminos – Itinéraires Culturels de l’Espagne est un projet touristique et culturel qui redonne vie à huit grandes routes patrimoniales traversant le pays, de nord en sud et d’est en ouest. Ces itinéraires relient paysages, époques et cultures, proposant un voyage vivant à travers l’histoire espagnole.Certains lieux jouent un rôle clé dans ce réseau, véritables carrefours où plusieurs routes se rencontrent. Ils offrent au voyageur une porte d’entrée vers l’immense richesse culturelle du territoire.Les croisements identifiés sont :En Andalousie : Carmona, ville au riche patrimoine ; Baena, connue pour ses vestiges et sa Semaine Sainte d’Intérêt Touristique National ; et Alcalá la Real, avec sa forteresse de La Mota.En Estrémadure : Cáceres, ville monumentale mêlant héritages romain, islamique et Renaissance ; et Mérida, ancienne capitale romaine.En Castille-et-León : León, à la fois romaine et gothique ; Burgos, patrie du Cid avec sa cathédrale classée UNESCO ; et Frómista, joyau du roman espagnol.En Aragon : Albarracín, ancien bastion islamique suspendu dans les gorges du Guadalaviar.En Cantabrie : Ramales de la Victoria, au cœur des routes de l’art rupestre.Dans la Communauté valencienne : Benassal, village chargé d’histoire et de traditions.Ces points de rencontre permettent d’explorer plus de 5 000 km de routes balisées, pour un voyage sans frontières où l’histoire se vit.À travers le pays, ces itinéraires traversent des paysages riches de spiritualité, d’art et de mémoire. Le Canal de Castille, chef-d’œuvre du XVIIIe siècle, propose une découverte originale de la Meseta en bateau, à pied, à vélo ou à cheval.L’itinéraire Cluny Ibérique relie d’anciens monastères romans et gothiques, témoins d’un passé intellectuel et artistique majeur. Le Chemin du Cid, long de 2 000 km, suit la trace légendaire du héros médiéval, entre villages historiques et vastes espaces naturels.Les Itinéraires de l’Art Rupestre Préhistorique mènent à des sites majeurs comme les grottes d’Altamira, révélant un art vieux de plus de 20 000 ans, dans une symbiose entre nature et symbolisme.Les Routes de Charles Quint suivent les pas de l’Empereur à travers l’Espagne, entre forteresses, villages et événements historiques, accessibles aussi bien aux randonneurs qu’aux cyclistes et voyageurs itinérants.L’Espagne est un carrefour millénaire de cultures : la Route de la Vía de la Plata, qui relie Gijón à Séville, suit les anciennes voies romaines à travers des villes emblématiques comme León, Cáceres et Mérida. La Route Bétique Romaine retrace la grandeur de Rome en Hispanie, notamment à Itálica (Santiponce), célèbre pour ses mosaïques et ses thermes.Enfin, Caminos de Pasión incarne l’identité andalouse à travers sa Semaine Sainte et ses fêtes populaires, témoignages vivants d’un riche patrimoine immatériel.Ces routes culturelles invitent à découvrir l’Espagne autrement, à travers le cyclotourisme, la gastronomie, les traditions locales et l’immersion dans un passé qui dialogue constamment avec le présent.

