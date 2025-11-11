פרו קלאסיק מובילה את תחום האביזרים לרכיבה - משיקה את אתר הסיטונאות החדש
פרו קלאסיק ישראל: מובילים את תחום האביזרים לרכיבה מקצועית ולחנויות בעלי חיים בישראל
החזון של פרו קלאסיק בע"מ הוא להוביל את תחום אביזרי הרכיבה והעור בישראל, תוך שמירה על שורשיות מקומית והבנה עמוקה של הצרכים המקצועיים של השוק..”תנובות, השרון, ISRAEL, November 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- עם למעלה משלושה עשורים של ניסיון בתחום, חברת פרו קלאסיק בע"מ, שמרכזה בתנובות, מציבה סטנדרט חדש באיכות, עיצוב ופונקציונליות של מוצרים לרוכבים מקצועיים ולחנויות בעלי חיים. החברה, שנוסדה מתוך אהבה אמיתית לעולם הרכיבה ולמלאכת היד, משלבת מסורת של מצוינות עם חדשנות מתמדת. כיום, פרו קלאסיק משרתת עשרות לקוחות סיטונאים, חנויות ציוד רכיבה ובוטיקים לבעלי חיים בישראל – ומציעה פתרון מותאם אישית, מהיר ויעיל, עם מוצרים שמדברים בשפה של איכות אמיתית.
מוצרי עור בעבודת יד – ללא פשרות
המומחיות המרכזית של פרו קלאסיק טמונה בייצור בעבודת יד של אביזרי רכיבה ואביזרי עור לכלבים – כולם עשויים עור איכותי בלבד, בתפירה מדויקת וגימור יוקרתי. כל אוכף, רתמה, קולר או חגורה עוברים בקרת איכות קפדנית, כדי להבטיח התאמה לשימוש יומיומי אינטנסיבי של רוכבים מקצועיים, מאלפים, וטרינרים ובעלי חנויות.
מוצרים פופולריים כוללים
- רתמות רכיבה מקצועיות לסוסים אנגליים וערביים
- קשתות, מושכות וחבקי עור בגימור יוקרתי
- קולריים וכלי הולכה מעור אמיתי לכלבים
- מארזי מתנה לחגים עם הדפס אישי ואריזת פרימיום
- אוכפים בהתאמה אישית למבנה גוף הסוס והרוכב
בכל אחד מהמוצרים משולבת עבודת יד קפדנית – תוך התאמה מלאה לסטנדרטים של השוק האירופי והאמריקאי.
תמיכה מלאה לשותפים עסקיים
פרו קלאסיק לא מציעה רק מוצרים – אלא שותפות אסטרטגית. החברות שלנו עם חנויות סוסים, יבואנים, בוטיקים לבעלי חיים וחנויות רשת מבוססת על ערכים של אמינות, זמינות ותמיכה. אנו מציעים לחנויות בישראל:
- זמני אספקה מהירים – ממלאי מקומי קיים
- אפשרות למיתוג אישי של המוצרים (private label)
- תנאי תשלום נוחים לחנויות פעילים
- אריזות קמעונאיות יוקרתיות שמוכרות את עצמן
- עיצובים בלעדיים לחנויות נבחרות
- גמישות בגדלים, צבעים ופורמטים של המוצרים
בנוסף, מחלקת התמיכה שלנו זמינה בכל עת להדרכה, הזמנות מותאמות אישית ומידע טכני.
חזון ישראלי עם מבט בינלאומי
החזון של פרו קלאסיק בע"מ הוא להוביל את תחום אביזרי הרכיבה והעור בישראל, תוך שמירה על שורשיות מקומית והבנה עמוקה של הצרכים המקצועיים של השוק. המפעל שוכן בלב מושב תנובות ומנוהל על ידי צוות של אנשי שטח, בוגרי רפתות, רוכבים ומאלפים – שמכירים את הדרישות לעומק.
בזכות סטנדרט ייצור בינלאומי, פרו קלאסיק פועלת גם מול שווקים באירופה, ארה״ב ואיחוד האמירויות – ומביאה את אותה האיכות גם לחנויות בארץ.
השקה חגיגית של אתר הסיטונאות – ProClassicLtd.com
לכבוד שנת הפעילות החדשה, פרו קלאסיק משיקה אתר B2B חדש וייעודי לשוק הישראלי – www.proclassicltd.com – בו חנויות, יבואנים ורשתות יוכלו להתרשם מקטלוג המוצרים, לבקש הצעת מחיר ולהזמין סחורה ישירות מהמפעל.
האתר כולל:
- קטלוג מעודכן של מאות מוצרים
- תמונות מקצועיות ברזולוציה גבוהה
- אפשרות לחיפוש לפי קטגוריה, צבע, גודל או סוג שימוש
- טופס יצירת קשר ישיר למחלקת המכירות
- זמינות מלאה גם בנייד
העיצוב נקי, ידידותי ונועד להקל על תהליך ההזמנה גם לעסקים קטנים.
הצטרפו למשפחת פרו קלאסיק
בין אם אתם מנהלים חנות סוסים בצפון, בוטיק לכלבים במרכז או רשת מוצרים בדרום – אנו מזמינים אתכם להצטרף לרשת ההפצה של פרו קלאסיק ולהציע ללקוחותיכם את מיטב המוצרים בתחום.
היתרונות מדברים בעד עצמם:
- 100% עבודת יד ישראלית
- זמינות מהירה וסטוק מקומי
- עיצוב שמתאים גם לשוק הדתי והחרדי
- מוצרי פרימיום במחירים סיטונאיים נוחים
- גב של חברה יציבה, מנוסה ומובילה
