Biocarburants avancés Canada salue l’engagement du Canada vis-à-vis de Belém 4X en faveur des carburants durables

SAO PAULO, BRAZIL, November 10, 2025 / EINPresswire.com / -- L’Association Biocarburants avancés Canada se réjouit de l’annonce faite par le gouvernement du Canada selon laquelle il adhère à l’engagement Belém 4X en faveur des carburants durables , un engagement international historique visant à quadrupler l’utilisation mondiale des carburants durables d’ici 2035.L’engagement, pris par les principaux pays dans le cadre de la Déclaration mondiale sur les carburants durables de la COP30, met en place un cadre coordonné visant à accélérer les investissements, à harmoniser les normes de comptabilisation du carbone et à promouvoir un commerce ouvert et transparent des carburants durables dans les secteurs des transports et de l’industrie.En plus de saluer la décision du Canada, l’Association Biocarburants avancés Canada approuve l’engagement Belém 4X et s’engage à collaborer à sa mise en œuvre. « La participation du Canada à l’engagement Belém 4X envoie un signal fort indiquant que les carburants liquides durables ne sont pas seulement une solution climatique nationale, mais aussi une pierre angulaire de la sécurité énergétique et du commerce à l’échelle mondiale. Cet engagement aligne le Canada sur les leaders internationaux qui effectuent la transition vers des systèmes énergétiques carboneutres d’ici 2050. Cet engagement n’est pas seulement un objectif ambitieux : c’est un engagement concret à accélérer l’innovation dans le domaine des technologies à faible émission de carbone, à développer la production et l’utilisation de carburants renouvelables, à renforcer les économies rurales grâce à de nouveaux investissements et à la création d’emplois, ainsi qu’à promouvoir des normes compatibles de comptabilisation du carbone qui récompensent les réductions d’émissions », déclare Doug Hooper, directeur des affaires mondiales à l’Association Biocarburants avancés Canada. « L’engagement Belém 4X souligne qu’il est de plus en plus reconnu que les carburants propres, tels que les biocarburants, sont essentiels pour atteindre les objectifs de carboneutralité, en particulier dans les secteurs où il est difficile de réduire les émissions, comme l’aviation, le transport maritime et le transport ferroviaire. »« Le développement des carburants durables à l’échelle mondiale ouvrira de nouvelles perspectives pour les producteurs de biocarburants et les fournisseurs de matières premières canadiens, ainsi que pour les 30 000 emplois qu’ils génèrent à travers le pays », déclare M. Hooper. « Il s’agit de nouer des partenariats et d’établir des signaux de marché qui permettent à nos industries de se concurrencer dans des conditions équitables, en associant les progrès climatiques à la croissance économique. »À l’échelle nationale, le Canada transforme ses politiques en résultats concrets, avec des mélanges de carburants atteignant environ 10 % d’éthanol et environ 7 % de diesel renouvelable en 2024 (Navius Research, Biofuels in Canada 2025 ). La réglementation canadienne en matière de carburants stimule les innovations visant à réduire considérablement l’intensité carbone des carburants, tandis que les producteurs de carburants augmentent la capacité de production de biocarburants fabriqués au Canada. À son plein rendement, le secteur canadien des carburants propres représentera plus de 19 G$ en production économique en 2025; nous sommes bien placés pour respecter l’engagement Belém 4X en augmentant la production à plus de 40 G$ d’ici 2030.Grâce à la dynamique politique qui s’est créée au pays et à l’étranger, le Canada est prêt à convertir cet engagement en nouveaux projets nationaux, en investissements en capital et en emplois durables qui font progresser les objectifs de Belém 4X et renforcent la résilience du Canada dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement en carburants durables.L’Association Biocarburants avancés Canada est la voix de l’industrie nationale des producteurs, distributeurs et fournisseurs de technologies de remplacement des carburants fossiles par des carburants non fossiles, à faible teneur en carbone et durables pour l’essence, le diesel, les carburéacteurs et les carburants marins. Nos membres exploitent plus de 45 milliards de litres de capacité de production de carburants à faible teneur en carbone à l’échelle mondiale et sont d’importants fournisseurs de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone au Canada et dans le monde.

