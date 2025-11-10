TAGTHAi ได้รับรางวัลจาก ASEAN Business Awards 2025 ในฐานะองค์กรโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TAGTHAi แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ คว้ารางวัล ASEAN Business Awards 2025 ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism) ซึ่งจัดโดย ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) เวทีเกียรติยศระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกย่ององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการใช้เทคโนโลยีมาสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งการพัฒนานวัตกรรม และมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
โดยตลอดระยะเวลา 6 ปีของการดำเนินงาน TAGTHAi เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย และโปร่งใส ภายใต้แนวคิด “All-in-One Thailand Travel App” ใช้เทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยที่หลากหลาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมสนุกๆ รวมไปถึงบริการอื่นๆ ได้ในแอปเดียว
นางธีรธิดา คุวันทรารัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับไม่เพียงตอกย้ำศักยภาพของ TAGTHAi ที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของคนไทยในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน จนเป็นสะพานที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกัน จึงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
“ที่ผ่านมา TAGTHAi ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในหลายจังหวัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการในท้องถิ่นกับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้เข้ากับยุคดิจิทัลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในแง่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงการยอมรับในระดับอาเซียน และเป็นเครื่องยืนยันว่าแนวทางที่เราพยายามทำกันมาตลอดนั้น มาถูกทิศทาง ช่วยเติมแรงบันดาลใจให้ทีมงานพร้อมเดินหน้าต่อเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว
ปัจจุบัน TAGTHAi มีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย อาทิ TAGTHAi Easy Pay ระบบการชำระเงินรูปแบบ e-wallet ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถสแกนจ่าย QR PromptPay ได้เหมือนกับคนไทย TAGTHAi Design My Trip ฟีเจอร์ที่นำเอา Generative- AI มาร่วมออกแบบทริปได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงยังมีฟีเจอร์การขอคืนภาษีออนไลน์ และสายด่วยฉุกเฉินไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว
สำหรับผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร สามารถเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม TAGTHAi ได้ที่เว็บไซต์ www.tagthai.com หรือดาวน์โหลด TAGTHAi App ได้แล้ววันนี้ ทั้งใน App Store และ Google Play
