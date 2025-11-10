Trapview e Doktar stringono una partnership strategica per promuovere la biodiversità e l'agricoltura sostenibile

Co-founder of Doktar, Selim Ucer, together with Dejan Jančič, CEO of Trapview Group.

NETHERLANDS, November 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- Trapview, leader mondiale nel monitoraggio e nella previsione automatizzata dei parassiti, e Doktar, azienda olandese specializzata in tecnologia e intelligence agricola che fornisce soluzioni digitali per promuovere la sostenibilità, l'agricoltura rigenerativa e la biodiversità, sono lieti di annunciare una partnership strategica nel campo del monitoraggio e della previsione automatizzata dei parassiti.

Grazie a questa collaborazione, le aziende forniranno congiuntamente informazioni precise e in tempo reale sull'attività dei parassiti nei campi e nei frutteti, favorendo un processo decisionale più efficace e arricchendo il portafoglio di prodotti digitali di Doktar.

“Siamo orgogliosi che Doktar abbia scelto Trapview per potenziare il proprio portafoglio con la più avanzata tecnologia digitale di monitoraggio e previsione dei parassiti”, ha dichiarato Dejan Jančič, CEO di Trapview Group. “Questa collaborazione dimostra la forza e la scalabilità delle soluzioni di Trapview. Insieme a Doktar, stiamo contribuendo ad una produzione alimentare più sostenibile e ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo comune: cibo sano in ogni piatto”.

“Con Trapview, stiamo rafforzando il nostro modello olistico per le aziende e gli agricoltori”, ha affermato Selim Ucer, cofondatore di Doktar. “La piattaforma Doktar integra già dispositivi IoT proprietari, approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale e report verificabili su suolo, acqua e carbonio. Aggiungendo la più potente soluzione di monitoraggio dei parassiti, rafforziamo ulteriormente il nostro impatto sulla sostenibilità e la biodiversità nelle reti di agricoltori”.

Questa partnership combina la tecnologia avanzata di monitoraggio e previsione dei parassiti di Trapview con la piattaforma digitale integrata di Doktar, caratterizzata da un'implementazione sul campo. Insieme, le due aziende accelerano il passaggio a sistemi alimentari resilienti e climaticamente intelligenti che promuovono la sostenibilità e salvaguardano la biodiversità.

A proposito di Trapview

Trapview è una piattaforma di monitoraggio e previsione degli insetti nocivi che consente una produzione alimentare più sostenibile. Le trappole elettroniche automatizzate consentono un monitoraggio efficiente e quasi esente da manutenzione degli insetti nocivi. L'elaborazione avanzata dei dati delle trappole, basata sull'intelligenza artificiale, aiuta i clienti a ottenere una comprensione accurata e in tempo reale delle dinamiche della popolazione dei parassiti, nonché a prevedere le fasi di sviluppo dei parassiti in una specifica area. Ciò fa di Trapview uno strumento fondamentale di supporto decisionale e tracciabilità per la pianificazione delle attività sul campo e per un uso ottimale della protezione delle colture. Con l'aiuto della soluzione Trapview vengono monitorate più di 60 specie diverse di insetti in tutto il mondo.

A proposito di Doktar

Doktar è un'azienda tecnologica e di agri-intelligence che sviluppa strumenti e programmi basati sull'intelligenza artificiale per trasformare l'agricoltura in una catena di valore guidata dai dati, rigenerativa e in linea con il clima. Fondata nel 2017 e con sede nei Paesi Bassi, Doktar offre una piattaforma integrata verticalmente che combina hardware IoT proprietario, informazioni satellitari, analisi avanzate e tecnologia digital twin per ottimizzare sia la produttività agricola che le prestazioni ambientali. A complemento della sua piattaforma digitale, Doktar opera come partner di implementazione, fornendo supporto agronomico sul campo, formazione agli agricoltori e gestione completa dei programmi per aiutare le aziende alimentari e i produttori globali a digitalizzare e rigenerare le reti agricole. La sua piattaforma end-to-end consente una pianificazione sostenibile, un monitoraggio automatizzato dei KPI e una verifica MRV da parte di terzi per la salute del suolo, del carbonio, dell'acqua e della biodiversità.

