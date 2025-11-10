Trapview y Doktar forjan una asociación estratégica para avanzar en la biodiversidad y la agricultura sostenible

Co-founder of Doktar, Selim Ucer, together with Dejan Jančič, CEO of Trapview Group.

NETHERLANDS, November 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- Trapview, líder mundial en monitorización y previsión automatizada de plagas, y Doktar, una empresa agrotecnológica y de inteligencia agrícola con sede en los Países Bajos, que proporciona soluciones digitales que promueven la sostenibilidad, la agricultura regenerativa y la biodiversidad, se complacen en anunciar una asociación estratégica en la monitorización y previsión automatizada de plagas.

A través de esta colaboración, las empresas aportarán conjuntamente información precisa y en tiempo real sobre la actividad de las plagas en cultivos y frutales, apoyando una mejor toma de decisiones y enriqueciendo la cartera de productos digitales de Doktar.

“Estamos orgullosos de que Doktar haya elegido Trapview para potenciar su cartera con la tecnología más avanzada de monitorización y previsión digital de plagas”, dijo Dejan Jančič, CEO del Grupo Trapview. “Esta colaboración demuestra la fortaleza y la escalabilidad de las soluciones de Trapview. Junto con Doktar, estamos contribuyendo a una producción de alimentos más sostenible y acercándonos a nuestro objetivo compartido: comida saludable en cada plato.”

“Con Trapview, estamos reforzando nuestro modelo holístico para empresas y agricultores”, dijo Selim Ucer, cofundador de Doktar. “La plataforma de Doktar ya integra dispositivos IoT propios, información basada en inteligencia artificial e informes verificables sobre suelo, agua y carbono. Al añadir la solución de monitorización de plagas más sólida, reforzamos aún más nuestro impacto en la sostenibilidad y la biodiversidad en las redes de agricultores.”

Esta asociación combina la avanzada tecnología de monitorización y previsión de plagas de Trapview, con la plataforma digital integrada de Doktar, que cuenta con implementación sobre el terreno. Juntas, las dos empresas aceleran el cambio hacia sistemas alimentarios inteligentes y resilientes frente al clima, que fomentan la sostenibilidad y protegen la biodiversidad.

Acerca de Trapview

Trapview es una plataforma de monitorización y previsión de insectos plaga que permite una producción de alimentos más sostenible. Las trampas electrónicas automatizadas permiten una monitorización eficiente y casi sin mantenimiento de los insectos plaga. El procesamiento avanzado, basado en inteligencia artificial de los datos de las trampas, ayuda a los clientes a obtener una comprensión precisa y en tiempo real de la dinámica de las poblaciones de plagas, así como previsiones sobre las etapas de desarrollo de las plagas en un área específica. Esto sitúa a Trapview como una herramienta clave de apoyo a la toma de decisiones, y de trazabilidad para la planificación de actividades en el campo y el uso óptimo de la protección de cultivos. Más de 60 especies diferentes de insectos están siendo monitorizadas en todo el mundo con la ayuda de la solución Trapview.

Acerca de Doktar

Doktar es una empresa de tecnología e inteligencia agrícola que desarrolla herramientas y programas impulsados por inteligencia artificial para transformar la agricultura en una cadena de valor basada en datos, regenerativa y alineada con el clima. Fundada en 2017 y con sede en los Países Bajos, Doktar ofrece una plataforma verticalmente integrada que combina hardware IoT propio, información satelital, análisis avanzados y tecnología de gemelo digital para optimizar tanto la productividad agrícola como el rendimiento medioambiental. Complementando su plataforma digital, Doktar actúa como socio de implementación, proporcionando apoyo agronómico sobre el terreno, formación a los agricultores y gestión completa de programas para ayudar a las empresas y procesadoras de alimentos globales a digitalizar y regenerar las redes de agricultores. Su plataforma integral permite la planificación de la sostenibilidad, el seguimiento automatizado de indicadores clave de rendimiento (KPI) y la verificación externa (MRV) de la salud del suelo, el carbono, el agua y la biodiversidad.

