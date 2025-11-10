Trapview und Doktar schließen strategische Partnerschaft zur Förderung von Biodiversität und nachhaltiger Landwirtschaft

Co-founder of Doktar, Selim Ucer, together with Dejan Jančič, CEO of Trapview Group.

NETHERLANDS, November 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- Trapview, ein weltweit führendes Unternehmen für automatisiertes Schädlingsmonitoring und Prognosen, und Doktar, ein in den Niederlanden ansässiges AgTech- und Agrar-Intelligence-Unternehmen, das digitale Lösungen zur Förderung von Nachhaltigkeit, regenerativer Landwirtschaft und Biodiversität anbietet, freuen sich, eine strategische Partnerschaft im Bereich des automatisierten Schädlingsmonitoring und -prognose bekanntzugeben.

Durch diese Zusammenarbeit werden die Unternehmen präzise und Echtzeit-Einblicke in die Schädlingsaktivität in Feldern und Obstplantagen gemeinsam bereitstellen, um bessere Entscheidungen zu unterstützen und Doktars Portfolio digitaler Produkte zu erweitern.

„Wir sind stolz darauf, dass sich Doktar entschieden hat, sein Portfolio mit der fortschrittlichsten Technologie für digitales Schädlingsmonitoring und Prognosen von Trapview zu ergänzen“, sagte Dejan Jančić, CEO der Trapview Group. „Diese Kooperation unterstreicht die Stärke und Skalierbarkeit der Lösungen von Trapview. Gemeinsam mit Doktar tragen wir zu einer nachhaltigeren Lebensmittelproduktion bei und nähern uns unserem gemeinsamen Ziel: gesunde Lebensmittel auf jedem Teller.“

„Mit Trapview stärken wir unser ganzheitliches Modell für Unternehmen und Landwirte“, erklärte Selim Ucer, Mitgründer von Doktar. „Die Plattform von Doktar integriert bereits proprietäre IoT-Geräte, KI-gestützte Erkenntnisse und verifizierbare Berichte zu Boden, Wasser und Kohlenstoff. Durch die Integration der leistungsfähigsten Schädlingsmonitoring-Lösung verstärken wir unseren Einfluss auf Nachhaltigkeit und Biodiversität innerhalb unserer landwirtschaftlichen Netzwerke.“

Diese Partnerschaft verbindet die fortschrittliche Monitoring- und Prognosetechnologie von Trapview mit der integrierten digitalen Plattform von Doktar, die auch praxisorientierte Umsetzung umfasst. Gemeinsam beschleunigen beide Unternehmen den Wandel hin zu widerstandsfähigen, klimafreundlichen Lebensmittelsystemen, die Nachhaltigkeit fördern und Biodiversität schützen.

Über Trapview

Trapview ist eine Plattform für Schädlingsmonitoring und Prognosen, die eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion ermöglicht. Automatisierte elektronische Fallen erlauben eine effiziente, nahezu wartungsfreie Überwachung von Schadinsekten. Die KI-gestützte Verarbeitung der Falldaten liefert den Anwendern präzise und Echtzeit-Einblicke in die Populationsdynamik sowie Prognosen zur Entwicklungsphase der Schädlinge in einer bestimmten Region. Damit ist Trapview ein entscheidendes Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung und Rückverfolgbarkeit bei der Planung von Feldaktivitäten und dem optimalen Einsatz von Pflanzenschutzmaßnahmen. Weltweit werden mit der Trapview-Lösung mehr als 60 verschiedene Insektenarten überwacht.

Über Doktar

Doktar ist ein Technologie- und Agrar-Intelligence-Unternehmen, das KI-gestützte Werkzeuge und Programme entwickelt, um die Landwirtschaft in eine datengesteuerte, regenerative und klimafreundliche Wertschöpfungskette zu transformieren. Gegründet im Jahr 2017 und mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Doktar eine vertikal integrierte Plattform, die proprietäre IoT-Hardware, Satellitendaten, fortgeschrittene Analysen und Digital-Twin-Technologie kombiniert, um sowohl die Produktivität landwirtschaftlicher Betriebe als auch deren ökologische Leistung zu optimieren.

Ergänzend zu seiner digitalen Plattform agiert Doktar als Implementierungspartner und bietet agronomische Unterstützung vor Ort, Schulungen für Landwirte sowie vollständiges Programmmanagement, um globalen Lebensmittelunternehmen und Verarbeitern bei der Digitalisierung und Regeneration ihrer landwirtschaftlichen Netzwerke zu helfen. Die End-to-End-Plattform von Doktar ermöglicht Nachhaltigkeitsplanung, automatisiertes KPI-Tracking und unabhängige MRV-Verifizierung für Bodenqualität, Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität.

