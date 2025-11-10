Trapview et Doktar concluent un partenariat stratégique pour faire progresser la biodiversité et l’agriculture durable

Co-founder of Doktar, Selim Ucer, together with Dejan Jančič, CEO of Trapview Group.

NETHERLANDS, November 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- Trapview, leader mondial du suivi et de la prévision automatisés des ravageurs, et Doktar, entreprise agri-technologique et d’intelligence agricole basée aux Pays-Bas, spécialisée dans les solutions numériques favorisant la durabilité, l’agriculture régénératrice et la biodiversité, annoncent la signature d’un partenariat stratégique dans le domaine du suivi et de la prévision automatisés des ravageurs.

Grâce à cette collaboration, les deux entreprises proposeront conjointement des informations précises et en temps réel sur l’activité des ravageurs dans les champs et les vergers, afin de soutenir une meilleure prise de décision et d’enrichir le portefeuille de produits numériques de Doktar.

« Nous sommes fiers que Doktar ait choisi Trapview pour renforcer son offre avec la technologie la plus avancée en matière de suivi et de prévision numériques des ravageurs, » a déclaré Dejan Jančič, PDG du groupe Trapview. « Cette collaboration illustre la robustesse et la capacité de déploiement à grande échelle des solutions Trapview. Ensemble avec Doktar, nous contribuons à une production alimentaire plus durable et nous rapprochons de notre objectif commun : une alimentation saine pour tous. »

« Avec Trapview, nous renforçons notre modèle holistique au service des entreprises et des agriculteurs, » a ajouté Selim Ucer, cofondateur de Doktar. « La plateforme de Doktar intègre déjà des dispositifs IoT exclusifs, des analyses pilotées par l’intelligence artificielle et des rapports vérifiables sur le sol, l’eau et le carbone. En y ajoutant la solution de suivi des ravageurs la plus performante du marché, nous renforçons encore notre impact sur la durabilité et la biodiversité au sein des réseaux agricoles. »

Ce partenariat associe la technologie avancée de suivi et de prévision des ravageurs de Trapview à la plateforme numérique intégrée de Doktar, incluant une mise en œuvre directe sur le terrain. Ensemble, les deux entreprises accélèrent la transition vers des systèmes alimentaires résilients et intelligents face au climat, favorisant la durabilité et la préservation de la biodiversité.

À propos de Trapview

Trapview est une plateforme de surveillance et de prévision des insectes ravageurs, dédiée à une production alimentaire plus durable. Ses pièges électroniques automatisés permettent un suivi efficace et quasiment sans maintenance des populations d’insectes. L’analyse des données de piégeage, fondée sur l’intelligence artificielle, offre aux utilisateurs une compréhension précise et en temps réel de la dynamique des populations ainsi que des prévisions sur le développement des ravageurs dans une zone donnée. Trapview constitue ainsi un outil clé d’aide à la décision et de traçabilité pour la planification des activités agricoles et l’utilisation optimale des produits de protection des cultures. Plus de 60 espèces d’insectes sont actuellement suivies à travers le monde grâce à la solution Trapview.

À propos de Doktar

Doktar est une entreprise technologique et d’intelligence agricole développant des outils et programmes basés sur l’intelligence artificielle afin de transformer l’agriculture en une chaîne de valeur axée sur les données, régénératrice et alignée sur le climat. Fondée en 2017 et dont le siège est situé aux Pays-Bas, Doktar propose une plateforme verticalement intégrée combinant dispositifs IoT exclusifs, imagerie satellite, analyses avancées et technologie de jumeau numérique pour optimiser à la fois la productivité agricole et la performance environnementale. En complément de sa plateforme numérique, Doktar agit également comme partenaire de mise en œuvre, assurant un accompagnement agronomique de terrain, la formation des agriculteurs et la gestion complète de programmes destinés à aider les entreprises agroalimentaires mondiales à digitaliser et régénérer leurs réseaux de producteurs. Sa plateforme complète permet la planification de la durabilité, le suivi automatisé des indicateurs de performance et la vérification indépendante (MRV) des paramètres liés à la santé des sols, au carbone, à l’eau et à la biodiversité.

