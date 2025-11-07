المديرون الماليون السعوديون يقودون حقبة جديدة من رؤية وتعاون وابتكار في القمة السعودية الثالثة عشرة لتمويل التجارة
على مدى ثلاثة عشر عامًا، تميّزت القمة السعودية للتمويل التجارة(STF) بسبب أمر جوهري واحد: أنها تجمع الأصوات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع المالي في المملكة. وتعكس الحوارات في نسخة هذا العام إيمانًا مشتركًا بأن عالم المال يتجاوز الأرقام والميزانيات، ليصبح فضاءً للرؤية والغاية والتحوّل.
وقد عبّر محمد مدني، نائب رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الاتحاد السعودي للسيارات، عن هذا الجوهر ببراعة قائلاً: "تجمع القمة نخبةً من الشخصيات المؤثرة التي تُشكّل مستقبل التمويل والتجارة في المنطقة. إنها فرصة لتبادل وجهات النظر العملية حول كيفية تضافر الانضباط المالي والحوكمة والابتكار لخلق قيمة طويلة الأجل."
بالنسبة لمحمد أبو بكر، المدير المالي لمجموعة البواردى القابضة، فإن القمة تمثل أكثر بكثير من مجرد فعالية صناعية، فهي مساحة للنمو والتوافق. وقال:
"مهمة القائد هي أن يرى المستقبل، ويضع الاستراتيجية الصحيحة، ويضمن توافقها مع حوكمة قوية. العالم من حولنا يتغير بسرعة، فالاستدامة والذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إلى رأس المال تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي. خوض مناقشات كهذه مع أشخاص يدركون حقًا هذه التغيرات هو تجربة تثري الذات، وينبغي لكل مدير تنفيذي أن يخوضها."
من جانبه، أكد ضياء مصطفى، المدير المالي لشركة المنتجات الطبية العربية (عناية)، أن القمة السعودية للتمويل التجارة (STF) تقدم رؤية واضحة لاتجاهات مشهد التجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية. وقال:
"توفر القمة للمتخصصين فهمًا شاملاً للقوى الاقتصادية الكلية التي تدفع اقتصادنا. وهي تتماشى مباشرة مع رؤية المملكة 2030، التي تتحول إلى واقع نعيشه أمام أعيننا."
مؤكدًا على نفس الفكرة، تحدث محمد بلال، المدير المالي لمجموعة فارما للأدوية، عن الدور المتغير للقطاع المالي في قيادة التحول، قائلاً:
"التمويل التجاري اليوم أصبح أكثر من مجرد معاملة، فهو يتحول إلى ممكن استراتيجي للنمو والابتكار والمرونة. تجمع هذه القمة بين السياسات والغاية والتقدم، لتُظهر كيف يمكن للتمويل أن يقود التحول بدلاً من الاكتفاء بإدارته."
وفي الوقت نفسه، يرى محمد أنيس يونس، المدير المالي لشركة الفاضلي للإسكان، أن القوة الحقيقية لقمة السعودية للتمويل التجارة (STF) تكمن في تنوع المشاركين ووجهات النظر. وقال:
"نادراً ما نجد قادة من القطاع العام والبنوك والشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجتمعون في مكان واحد لمناقشة حلول حقيقية قابلة للتنفيذ. تساعد القمة على الانتقال من النوايا إلى الأثر من خلال بناء شراكات تجعل التغيير ممكنًا."
واختتم محمد سلمان، المدير المالي لشركة المنجم للأغذية، الحديث مُلخّصًا روح التعاون التي تميز القمة السعودية للتمويل التجارة (STF)، قائلاً:
"هذه المنصة هي المكان الذي تتحول فيه الحوارات إلى تعاون فعلي. فهي تجمع بين المؤسسات المالية والشركات وواضعي السياسات لردم الفجوات، وتبادل الأفكار، وتسريع وتيرة الابتكار عبر منظومة التجارة بأكملها."
من مختلف أركان عالم المال، تبرز رسالة واحدة واضحة: المديرون الماليون السعوديون لا يواكبون التغيير فحسب، بل يقودونه.
وفي حديثه باسم الجهة المنظمة، أكد سيده إن. سي.، مدير شركة QnA International، قائلاً:
"على مدى أكثر من عقد من الزمان، كانت القمة السعودية للتمويل التجارة (STF)، في قلب الحوار والتقدم في القطاع المالي بالمملكة. إنها منصة يتم فيها تبادل الأفكار، وبناء الشراكات، وصياغة آفاق جديدة لمشهد التجارة والتمويل في السعودية. نحن فخورون بمواصلة بناء هذه المساحة التي تجمع بين التعاون والابتكار والنمو."
وفي عامها الثالث عشر، تواصل القمة ترسيخ مكانتها كملتقى رائد لتبادل الخبرات والرؤى، حيث تلتقي الأصالة بالتحوّل لرسم ملامح مستقبل التمويل في المملكة.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للقمة: https://sauditradefinance.com
حول القمة السعودية للتمويل التجارة:
القمة السعودية للتمويل التجاري، التي تنعقد هذا العام في دورتها الثالثة عشرة، هي المنصة الرائدة في المملكة التي تربط بين الحكومة، والصناعة، وقادة القطاع المالي العالمي. وبتوافقها مع رؤية 2030، تدفع القمة الحوار والحلول التي تمكّن الشركات، وتعزز الابتكار، وتفتح آفاق النمو المستدام. خلال يومين، يستكشف المشاركون مستقبل تمويل التجارة، والرقمنة، والتمويل المستدام، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر، بينما يبنون شراكات تشكل موقع المملكة كمركز للتجارة العالمية والريادة المالية.
حول شركة QnA International LLC :
تُعد QnA International LLC من أبرز منظمي الفعاليات العالمية في قطاع الأعمال (B2B)، حيث تواصل الابتكار في مجالي المعرفة وتنظيم المؤتمرات منذ أكثر من عقد. تشمل محفظتها الواسعة مؤتمرات في مجالات تمويل التجارة، السفر والسياحة، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، وحفلات الزفاف، والموارد البشرية، وتغطي مجموعة واسعة من الصناعات بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالي والمستقبلي.
ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتُنظم فعاليات عالمية في الإمارات والسعودية وقطر والمكسيك والهند واليونان وتايلاند وجورجيا وسريلانكا والأردن وإندونيسيا وإيطاليا.
Rutuja Naimish
Waffle Communications
+971 55 428 8496
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.