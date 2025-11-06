TechBehemoths Awards 2025: aperta ufficialmente la fase di votazione — 4.362 aziende IT di tutto il mondo partecipano
Aziende provenienti da 68 paesi competono in 20 categorie di servizi IT, e i vincitori saranno annunciati a dicembreBERLIN, GERMANY, November 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- TechBehemoths ha annunciato l'apertura ufficiale della fase di votazione pubblica per i TechBehemoths Awards 2025, uno dei più importanti riconoscimenti a livello mondiale per i fornitori di servizi digitali e IT.
Dal 1° novembre al 7 dicembre 2025, le aziende IT di tutto il mondo invitano clienti, partner e reti professionali a esprimere il proprio voto. Questo approccio partecipativo permette alle comunità di supportare direttamente le aziende che dimostrano prestazioni verificate, innovazione e impegno verso i clienti.
L'edizione 2025 riunisce 4.362 aziende IT provenienti da 68 paesi, che competono in 20 categorie di servizi, dallo sviluppo web e software personalizzato allo sviluppo di app mobili e al marketing digitale. Si prevede che solo il 3,5% delle aziende riceverà un riconoscimento, con i vincitori annunciati il 9 dicembre 2025, seguiti da una campagna globale di relazioni pubbliche ed esposizione mediatica nel primo trimestre del 2026.
TechBehemoths fornisce alle aziende la guida necessaria per massimizzare il coinvolgimento della propria comunità:
- Condividere il link di votazione su siti web, firme email e social media
- Invitare clienti, partner e dipendenti precedenti a sostenere l'azienda
- Incorporare il widget di votazione direttamente sul sito web dell'azienda (disponibile per cinque settimane)
- Promuovere le campagne in modo autentico su LinkedIn, Facebook e blog aziendali
Votare è semplice e sicuro: selezionare il Paese e la categoria di servizi dell'azienda, cliccare su “Vota” e confermare via email. Ogni persona può votare una volta per azienda e tutti i voti vengono verificati per evitare duplicati o frodi.
Per garantire l'integrità, TechBehemoths applica:
- Verifica email per tutti i voti
- Rilevamento VPN e proxy
- Restrizioni IP/dispositivo e analisi comportamentale
- Filtraggio avanzato del traffico
Queste misure impediscono voti duplicati o fraudolenti, mantenendo la fiducia e la trasparenza dei premi. Nel 2025, il 47% delle recensioni inviate è stato rifiutato per questioni di verifica, sottolineando l'impegno della piattaforma verso l'affidabilità.
Cronologia
1° novembre - 7 dicembre 2025: Votazioni pubbliche
7 dicembre 2025: Chiusura delle votazioni
9 dicembre 2025: Annuncio dei vincitori
Primo trimestre 2026: Campagna di relazioni pubbliche ed esposizione mediatica
Perché i TechBehemoths Awards sono importanti? Ecco perché partecipare ne vale la pena:
- Visibilità di grande impatto su TechBehemoths e oltre
- Riconoscimento come azienda affidabile e vincitrice del premio 2025
- Copertura stampa su risorse globali e locali affidabili, oltre a interviste gratuite
- Ampia diffusione sui social media
- Prova sociale e credibilità di mercato tra i clienti
- Badge di vincitore ed esposizione per un anno intero senza alcun costo
Informazioni sui TechBehemoths Awards
Lanciati nel 2021, i TechBehemoths Awards riconoscono l'eccellenza e l'impatto comprovato nei servizi digitali e IT a livello mondiale. La partecipazione è gratuita, senza costi di candidatura o iscrizione, e offre un punto di riferimento affidabile per i clienti che cercano le aziende IT più performanti a livello globale.
