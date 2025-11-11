TechBehemoths Awards 2025: розпочалося голосування — у конкурсі беруть участь 94 українські ІТ-компанії

TechBehemoths Awards 2025: Етап голосування (1 листопада – 7 грудня 2025 р.) Глобальне покриття TechBehemoths Awards 2025 20 номінованих категорій послуг Процес голосування – кроки для слідування Активний віджет для збору голосів

94 українські ІТ-компанії номіновані на відзнаку в 18 категоріях послуг, а публічне голосування триватиме до 7 грудня

BERLIN, GERMANY, November 11, 2025 / EINPresswire.com / -- TechBehemoths — провідна німецька платформа, що з’єднує ІТ-компанії з клієнтами по всьому світу, — оголосила про офіційний старт голосування за TechBehemoths Awards 2025 , одну з найбільших глобальних відзнак для постачальників ІТ та цифрових послуг.З 1 листопада по 7 грудня 2025 року 94 ІТ-компанії з України запрошують клієнтів, партнерів і професійні спільноти підтримати їх своїми голосами. Такий підхід дозволяє безпосередньо підтримати компанії, які демонструють перевірену ефективність, інноваційність та високий рівень взаємодії з клієнтами.У 2025 році в конкурсі беруть участь 4 366 ІТ-компаній з усього світу, включно з українськими учасниками, які змагаються у 18 категоріях — від веброзробки та створення індивідуального ПЗ до розробки мобільних додатків і цифрового маркетингу.Очікується, що лише 3,5% компаній отримають відзнаку. Переможців буде оголошено 9 грудня 2025 року, а в I кварталі 2026 року відбудеться глобальна PR-кампанія та висвітлення в медіа.TechBehemoths надає компаніям чіткі рекомендації , як підвищити залучення спільноти:- Поширюйте посилання для голосування на вебсайтах, у підписах електронних листів і соцмережах- Закликайте клієнтів, партнерів і співробітників підтримати компанію- Вбудовуйте віджет для голосування безпосередньо на корпоративний сайт (доступний протягом 5 тижнів)- Просувайте кампанії автентично на LinkedIn, Facebook і корпоративних блогах Голосування є простим і безпечним: виберіть Україну та категорію послуг, натисніть «Проголосувати» та підтвердіть голос через електронну пошту.Кожна особа може проголосувати один раз за одну компанію, усі голоси перевіряються, щоб запобігти дублюванню чи шахрайству.Для забезпечення прозорості TechBehemoths застосовує:- Перевірку електронної пошти для кожного голосу- Виявлення VPN та проксі- Обмеження за IP/пристроєм і поведінковий аналіз- Розширену фільтрацію трафікуЦі заходи гарантують достовірність голосування, підтримуючи довіру й прозорість конкурсу. У 2025 році 47% поданих відгуків було відхилено через проблеми з перевіркою, що підтверджує прихильність платформи до надійності.Календар1 листопада – 7 грудня 2025 року: публічне голосування7 грудня 2025 року: завершення голосування9 грудня 2025 року: оголошення переможцівI квартал 2026 року: PR та висвітлення в медіаЧому TechBehemoths Awards має значення?- Висока видимість на платформі TechBehemoths і за її межами- Визнання як надійної компанії — переможця 2025 року- Безкоштовне висвітлення в глобальних і місцевих медіа, включно з інтерв’ю- Широке охоплення в соціальних мережах- Соціальне підтвердження та ринкова репутація серед клієнтів- Значок переможця та безкоштовне розміщення протягом рокуПро TechBehemoths AwardsЗапочаткована у 2021 році, TechBehemoths Awards визнає перевірену досконалість і вплив у сфері ІТ та цифрових послуг у всьому світі.Участь є безкоштовною, без плати за номінацію чи подання заявки, забезпечуючи надійний орієнтир для клієнтів, які шукають найкращі ІТ-компанії у світі.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.