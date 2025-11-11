TechBehemoths Awards 2025: Votul public este oficial deschis — 4.366 de companii IT în competiție

TechBehemoths Awards 2025: Etapa de votare 1 nov – 7 dec 2025 Acoperirea globală a TechBehemoths Awards 2025 Cele 20 de categorii de servicii IT nominalizate Cum se desfășoară procesul de votare Widget activ pentru colectarea voturilor

Companii IT din 68 de țări concurează în 20 de categorii de servicii; câștigătorii vor fi anunțați în decembrie 2025

BERLIN, GERMANY, November 11, 2025 / EINPresswire.com / -- TechBehemoths, platforma germană lider în conectarea companiilor IT cu clienți din întreaga lume, a anunțat deschiderea oficială a votului pentru TechBehemoths Awards 2025 , una dintre cele mai mari și prestigioase competiții internaționale dedicate furnizorilor de servicii IT și digitale.În perioada 1 noiembrie – 7 decembrie 2025, companiile IT din întreaga lume invită clienții, partenerii și rețelele profesionale să voteze. Abordarea participativă a platformei permite comunităților să sprijine direct companiile care se remarcă prin performanță verificată, inovație și relații solide cu clienții.Ediția din 2025 reunește 4.366 de companii IT din 68 de țări, concurând în 20 de categorii de servicii, de la dezvoltare web și software personalizat la aplicații mobile și marketing digital. Se estimează că doar 3,5% dintre companii vor primi recunoaștere, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 9 decembrie 2025, urmând să beneficieze de expunere globală în mass-media și PR în primul trimestru al anului 2026.Pentru a maximiza implicarea comunității, TechBehemoths oferă companiilor câteva recomandări utile:- Distribuiți linkul de votare pe site-uri web, în semnătura de e-mail și pe rețelele sociale- Invitați foștii clienți, partenerii și angajații să susțină compania- Încorporați widgetul de votare direct pe site-ul companiei (disponibil timp de cinci săptămâni)- Promovați campania în mod autentic pe LinkedIn, Facebook și blogurile companiei Procesul de votare este simplu și sigur: selectați țara și categoria de servicii, faceți clic pe „Votează” și confirmați prin e-mail.Fiecare persoană poate vota o singură dată pentru fiecare companie, iar toate voturile sunt verificate riguros pentru a preveni duplicarea sau frauda.Pentru a garanta integritatea procesului, TechBehemoths utilizează:- Verificarea prin e-mail a tuturor voturilor- Detectarea VPN-urilor și a proxy-urilor- Restricții IP/dispozitiv și analiză comportamentală- Filtrare avansată a traficuluiAceste măsuri mențin transparența și încrederea în cadrul competiției. În 2025, 47% dintre recenziile trimise au fost respinse din cauza problemelor de verificare — un indicator clar al angajamentului platformei pentru corectitudine și fiabilitate.Calendarul Awards 20251 noiembrie – 7 decembrie 2025: Vot public7 decembrie 2025: Închiderea votului9 decembrie 2025: Anunțarea câștigătorilorT1 2026: Expunere media și PR globalDe ce contează TechBehemoths Awards?Participarea la TechBehemoths Awards aduce companiilor beneficii concrete:- Vizibilitate internațională și locală pe TechBehemoths și în media de profil- Recunoaștere ca „Companie premiată în 2025”, simbol al încrederii și profesionalismului- Acoperire media gratuită în publicații globale și locale, inclusiv interviuri- Expunere extinsă pe rețelele sociale- Dovadă socială și credibilitate consolidată în fața clienților- Insignă de câștigător și promovare gratuită timp de un an întregDespre TechBehemoths AwardsLansat în 2021, TechBehemoths Awards recompensează excelența și impactul real în domeniul IT și al serviciilor digitale la nivel global. Participarea este gratuită — fără taxe de nominalizare sau înscriere — oferind un reper de încredere pentru clienții care caută companii IT de top în întreaga lume.

