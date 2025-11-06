Premios TechBehemoths 2025: Se abre oficialmente la votación — 4.362 empresas de TI de todo el mundo participan

Premios TechBehemoths 2025: Fase de votación Cobertura por países de los Premios TechBehemoths 2025 Las 20 categorías de servicios nominadas Proceso de votación – pasos a seguir Widget activo para la captación de votos

Empresas de 68 países participan en 20 categorías de servicios, y los ganadores se darán a conocer en diciembre

BERLIN, GERMANY, November 6, 2025 / EINPresswire.com / -- TechBehemoths ha anunciado la apertura oficial de la fase de votación pública para los Premios TechBehemoths 2025 , uno de los mayores reconocimientos mundiales para los proveedores de servicios digitales y de TI.Del 1 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, las empresas de TI de todo el mundo invitan a sus clientes, socios y redes profesionales a emitir sus votos. Este enfoque participativo permite a las comunidades apoyar directamente a las empresas que demuestran un rendimiento, innovación y compromiso con el cliente verificables.La edición de 2025 reúne a 4.362 empresas de TI de 68 países, que compiten en 20 categorías de servicios, desde el desarrollo web y el software a medida hasta el desarrollo de aplicaciones móviles y el marketing digital. Se prevé que solo el 3,5 % de las empresas reciban reconocimiento, y los ganadores se anunciarán el 9 de diciembre de 2025, seguidos de una campaña de relaciones públicas y exposición mediática a nivel mundial durante el primer trimestre de 2026.TechBehemoths ofrece orientación a las empresas para maximizar la participación de su comunidad:- Compartir el enlace de votación en sitios web, firmas de correo electrónico y redes sociales.- Pedir a antiguos clientes, socios y empleados que apoyen a la empresa.- Integrar el widget de votación directamente en el sitio web de la empresa (disponible durante cinco semanas).- Promocionar las campañas de forma auténtica en LinkedIn, Facebook y blogs corporativos. La votación es sencilla y segura: seleccione el país y la categoría de servicio de la empresa, haga clic en «Votar» y confirme por correo electrónico. Cada persona puede votar una vez por empresa, y todos los votos se verifican para evitar duplicados o fraudes.Para garantizar la integridad, TechBehemoths aplica:- Verificación por correo electrónico de todos los votos.- Detección de VPN y proxies.- Restricciones por IP/dispositivo y análisis de comportamiento.- Filtrado avanzado del tráfico.Estas medidas evitan votos duplicados o fraudulentos, manteniendo la confianza y la transparencia del proceso. En 2025, el 47 % de las reseñas enviadas fueron rechazadas por motivos de verificación, lo que refuerza el compromiso de la plataforma con la fiabilidad.Calendario1 de noviembre - 7 de diciembre de 2025: Votación pública.7 de diciembre de 2025: Cierre de la votación.9 de diciembre de 2025: Anuncio de los ganadores.Primer trimestre de 2026: Exposición en medios y relaciones públicas.¿Por qué son importantes los Premios TechBehemoths? He aquí por qué vale la pena participar:- Visibilidad destacada en TechBehemoths y más allá.- Reconocimiento como empresa galardonada y de confianza en 2025.- Cobertura mediática en recursos globales y locales de confianza, además de entrevistas (gratuitas).- Amplia difusión en redes sociales.- Prueba social y credibilidad en el mercado ante los clientes.- Insignia de ganador y exposición durante un año completo sin coste alguno.Acerca de los Premios TechBehemothsCreados en 2021, los Premios TechBehemoths reconocen la excelencia y el impacto comprobado en los servicios digitales y de TI a nivel mundial. La participación es gratuita, sin cuotas de nominación ni inscripción, y proporciona un punto de referencia fiable para los clientes que buscan las empresas de TI con mejor desempeño en todo el mundo.

