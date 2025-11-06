AUTO10S von Kuvings: Vollautomatischer Slow Juicer trifft auf Premium-Design – Vergleich mit dem Bestseller REVO830

REVO830 (links) und AUTO10S (rechts). Foto: @veganwings_ Kuvings AUTO10S im Vergleich zum Bestseller REVO830 Kuvings AUTO10S vs REVO830

FRANKFURT, GERMANY, November 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Der führende Hersteller von Premium-Slow-Juicern Kuvings stellt mit dem AUTO10S sein neuestes Modell für den europäischen Markt vor. Pünktlich zum Black Friday 2025 bietet das Unternehmen Verbrauchern die Möglichkeit, zwischen dem innovativen AUTO10S und dem vielfach ausgezeichneten REVO830 zu wählen – zwei Modelle, die für höchste Saftqualität, Langlebigkeit und modernes Design stehen.✨Vollautomatisch entsaften mit dem neuen AUTO10SMit dem AUTO10S setzt Kuvings einen neuen Standard im Bereich der Slow Juicer. Das Modell verfügt über ein hands-free Auto Feed System, das Zutaten automatisch verarbeitet – ohne ständiges Nachfüllen oder manuelles Drücken.Der großzügige 3-Liter-Behälter ermöglicht zudem das Entsaften größerer Mengen, während der optimierte 200-Watt-Motor für einen besonders leisen Betrieb sorgt.📌Wesentliche Merkmale des AUTO10S:- Automatisches Zuführsystem für müheloses Entsaften- Großer 3-Liter-Behälter : ideal für Familien und Vielnutzer- Edelstahl-Design für eine moderne, hygienische Optik- Sorbeteinsatz im Lieferumfang enthalten- Samtige, faserarme Saftkonsistenz„Mit dem AUTO10S bieten wir Konsumenten ein Gerät, das Komfort, Leistung und Design auf höchstem Niveau vereint. Besonders für Familien oder gesundheitsbewusste Haushalte ist der vollautomatische Betrieb ein echter Mehrwert“, erklärt Easther Roh, Europe Sales Director bei Kuvings.✨REVO830 – der Bestseller für SaftliebhaberDer REVO830 bleibt weiterhin ein Kernprodukt im Sortiment von Kuvings. Das Modell ist bekannt für seine doppelte Einfüllöffnung, die sowohl große Früchte wie Äpfel als auch schmale Zutaten wie Sellerie ohne Vorschneiden verarbeitet. Der leistungsstarke 200-Watt-Motor sorgt für eine hohe Saftausbeute und eine sehr trockene Pressrückstandsstruktur.📌Vorteile des REVO830:- Zwei Einfüllöffnungen für unterschiedlich große Zutaten- Hohe Saftausbeute mit minimalem Abfall- Kompaktes Design, ideal für den täglichen Gebrauch- Besonders beliebt für Sellerie-, Apfel- und Gemüsesäfte🛒Black Friday 2025: Sonderaktionen bei KuvingsZum diesjährigen Black Friday kündigt Kuvings attraktive Rabatte auf beide Modelle an. Kunden können den AUTO10S und den REVO830 über den offiziellen Onlineshop www.kuvings.de sowie über ausgewählte Handelspartner wie Amazon, MediaMarkt und Saturn erwerben.Seit über 47 Jahren steht Kuvings (Kuvings Co., Ltd., Südkorea) für innovative Küchengeräte im Premiumsegment. Das Unternehmen gilt als weltweiter Pionier im Bereich der Slow Juicer-Technologie und exportiert in mehr als 92 Länder. Kuvings Produkte sind mehrfach mit internationalen Designpreisen wie dem Red Dot Award und dem iF Design Award ausgezeichnet worden.🌍Kuvings Europe (Nuc Co., Ltd.)Easther Roh – Europe Sales DirectorTelefon: +49 (0)6196 - 950 2397E-Mail: europe@kuvings.comWeb: www.kuvings.de

