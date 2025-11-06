NEFT Vodka expandiert in Deutschland mit Amazon-Launch und liefert seinen preisgekrönten Wodka direkt an die Verbraucher
NEFT wird in Österreich aus nur zwei Zutaten hergestellt – Ur-Roggen und reinstem Alpenquellwasser – und hat sich aufgrund seines milden Geschmacks, seiner eleganten Fassverpackung und seiner nachhaltigen Philosophie internationale Anerkennung erworben.
Mit der Einführung seines Amazon-Shops in Deutschland macht es NEFT Wodka-Liebhabern nun einfacher denn je, seinen preisgekrönten Spirituosen bequem von zu Hause aus zu genießen.
Der neue Amazon-Store bietet:
- Die charakteristische weiße Fassverpackung von NEFT (70 cl, 40,0 % Alkoholgehalt) für 39,99 €
- Bequeme Lieferung innerhalb Deutschlands
- Sicheren, direkten Zugang zur authentischen NEFT-Produktlinie
- Exklusive Sonderangebote und Bundles, die später in diesem Jahr auf den Markt kommen
„Dies ist ein spannender Meilenstein für NEFT, da wir unsere Präsenz in Deutschland ausbauen“, erklärte Jeff Mahony, CEO von NEFT Vodka Germany. „Wir haben in ganz Europa eine bemerkenswerte Begeisterung für NEFT festgestellt, und die Eröffnung unseres Amazon Brand Store ist ein logischer nächster Schritt, um unseren preisgekrönten Wodka zugänglicher zu machen. Diese Plattform ermöglicht es uns, direkt mit unseren Kunden in Kontakt zu treten, unsere Geschichte zu erzählen und ihnen ein Premium-Spirituosen-Erlebnis direkt vor ihre Haustür zu liefern. Wir verkaufen nicht nur Wodka – wir laden die Menschen ein, den NEFT-Lifestyle zu erleben: modern, anspruchsvoll und auf Qualität ausgerichtet. Ob es sich um einen kuratierten Cocktailabend, ein Geschenk für einen anspruchsvollen Spirituosenliebhaber oder einfach nur um den puren Genuss handelt, wir sind stolz darauf, Teil dieser Momente zu sein.“
Mit über 30 internationalen Auszeichnungen – darunter kürzlich gewonnene Preise bei den World Drink Awards, den SIP Awards, der New York International Spirits Competition, der Denver International Spirits Competition und den Miami Global Spirits Awards – revolutioniert NEFT Vodka weiterhin die Spirituosenbranche mit seinem Bekenntnis zu Handwerkskunst, Nachhaltigkeit und Stil.
Um NEFT Vodka zu kaufen und Cocktailrezepte zu entdecken, besuchen Sie NEFT Vodka auf Amazon hier.
GENIESSEN SIE VERANTWORTUNGSBEWUSST. ©2025 NEFT VODKA USA, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. BITTE TRINKEN SIE NICHT, WENN SIE AUTO FAHREN.
ÜBER NEFT VODKA:
NEFT wurde mit dem Ziel gegründet, den Standard in der Kategorie Wodka anzuheben und Premium-Produkte aus außergewöhnlich reinen Zutaten anzubieten. Unser Wodka wird sorgfältig aus mineralreichem Bergquellwasser, das aus den Tiefen der österreichischen Alpen gewonnen wird, und altem Roggen hergestellt – ohne weitere Zusätze wie Zucker oder andere Zusatzstoffe. Das Ergebnis ist ein raffinierter und komplexer Geschmack, den Sie pur, auf Eis oder in Ihrem Lieblingscocktail genießen können. Über seinen außergewöhnlichen Geschmack hinaus steht NEFT für Nachhaltigkeit und wird in einem umweltfreundlichen, bruchsicheren und leicht recycelbaren Metallfass verpackt, das die Flüssigkeit stundenlang kühl hält.
Bethany Willetts
Blaze PR
bwilletts@blazepr.com
