NEFT Vodka expandiert in Deutschland mit Amazon-Launch und liefert seinen preisgekrönten Wodka direkt an die Verbraucher

NEFT wird in Österreich aus nur zwei Zutaten hergestellt – Ur-Roggen und reinstem Alpenquellwasser – und hat sich aufgrund seines milden Geschmacks, seiner eleganten Fassverpackung und seiner nachhaltigen Philosophie internationale Anerkennung erworben.