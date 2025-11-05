TechBehemoths Awards 2025: Abstimmung offiziell eröffnet – 4.362 IT-Unternehmen im weltweiten Wettbewerb

TechBehemoths Awards 2025: Abstimmungsphase Länderspezifische Reichweite der Awards 2025 20 nominierte Servicekategorien Abstimmungsprozess Aktives Voting-Widget zur Gewinnung weiterer Stimmen

Unternehmen aus 68 Ländern konkurrieren in 20 Dienstleistungskategorien, die Gewinner werden im Dezember bekannt gegeben

BERLIN, GERMANY, November 5, 2025 / EINPresswire.com / -- TechBehemoths kündigt den offiziellen Start der öffentlichen Abstimmungsphase für die TechBehemoths Awards 2025 an, eine der weltweit größten Auszeichnungen für IT- und Digitaldienstleister.Vom 1. November bis zum 7. Dezember 2025 können IT-Unternehmen weltweit ihre Kunden, Partner und Netzwerke einladen, ihre Stimmen abzugeben. Dieser partizipative Ansatz ermöglicht es der Community, Unternehmen mit nachgewiesener Leistung, Innovationskraft und Kundenzufriedenheit direkt zu unterstützen.An der Ausgabe 2025 nehmen 4.362 IT-Unternehmen aus 68 Ländern teil, die in 20 Dienstleistungskategorien gegeneinander antreten – darunter Webentwicklung, kundenspezifische Software, mobile App-Entwicklung und digitales Marketing. Nur die Top 3,5 % werden voraussichtlich ausgezeichnet. Die Gewinner werden am 9. Dezember 2025 bekannt gegeben, gefolgt von weltweiter PR- und Medienpräsenz im ersten Quartal 2026.So maximieren Unternehmen ihr Voting-Engagement - Link zur Abstimmung auf Websites, E-Mail-Signaturen und Social Media teilen- Ehemalige Kunden, Partner und Mitarbeiter zur Unterstützung einladen- Das Abstimmungs-Widget direkt auf der Unternehmenswebsite einbetten (fünf Wochen verfügbar)- Kampagnen authentisch auf LinkedIn, Facebook und Blogs bewerben Die Abstimmung ist einfach und sicher: Land und Kategorie auswählen, auf „Abstimmen“ klicken und per E-Mail bestätigen. Jede Person kann einmal pro Unternehmen abstimmen; alle Stimmen werden überprüft, um Doppelstimmen oder Betrug zu verhindern.Sicherheitsmaßnahmen von TechBehemoths:- E-Mail-Verifizierung aller Stimmen- VPN- und Proxy-Erkennung- IP-/Gerätebeschränkungen und Verhaltensanalyse- Erweiterte Traffic-FilterungDiese Maßnahmen gewährleisten Vertrauen und Transparenz. Im Jahr 2025 wurden 47 % der eingereichten Bewertungen abgelehnt, was das Engagement der Plattform für Zuverlässigkeit unterstreicht.Zeitplan:Nov.–7. Dez. 2025: Öffentliche AbstimmungDez. 2025: Ende der AbstimmungDez. 2025: Bekanntgabe der GewinnerQ1 2026: PR- und MedienpräsenzWarum die TechBehemoths Awards 2025 wichtig sind:- Sichtbarkeit auf TechBehemoths und darüber hinaus- Anerkennung als vertrauenswürdiges, preisgekröntes Unternehmen 2025- Kostenlose Presseberichterstattung in globalen und lokalen Medien- Umfassende Social-Media-Berichterstattung- Soziale Bestätigung und Marktglaubwürdigkeit- Gewinner-Badge und ein Jahr kostenlose PräsenzÜber die TechBehemoths AwardsSeit 2021 würdigen die TechBehemoths Awards nachgewiesene Spitzenleistungen und Einfluss im IT- und Digitaldienstleistungsbereich weltweit. Die Teilnahme ist kostenlos, es fallen keine Nominierungs- oder Einreichungsgebühren an. Die Awards bieten einen verlässlichen Maßstab für Kunden, die weltweit nach leistungsstarken IT-Unternehmen suchen.

