TechBehemoths Awards 2025: Trwa głosowanie — 98 polskich firm IT w konkursie

TechBehemoths Awards 2025: Etap głosowania

Zasięg według kraju

20 nominowanych usług

Proces głosowania

Aktywny widget do zbierania głosów

98 polskich firm IT zostało nominowanych do nagród w 19 kategoriach usług. Głosowanie publiczne potrwa do 7 grudnia 2025 r.

BERLIN, GERMANY, November 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- TechBehemoths ogłosiło oficjalne rozpoczęcie etapu głosowania publicznego w ramach TechBehemoths Awards 2025 - jednego z największych na świecie konkursów dla dostawców usług informatycznych i cyfrowych.

Od 1 listopada do 7 grudnia 2025 r. 98 firm IT z całej Polski zaprasza klientów, partnerów i profesjonalne sieci do oddawania głosów. Ten otwarty proces umożliwia społecznościom bezpośrednie wsparcie firm wyróżniających się potwierdzoną skutecznością, innowacyjnością i zaangażowaniem wobec klientów.

W edycji 2025 bierze udział łącznie 4 362 firm IT z całego świata, w tym z Polski, rywalizujących w 19 kategoriach - od tworzenia stron internetowych i oprogramowania na zamówienie po aplikacje mobilne i marketing cyfrowy. Przewiduje się, że nagrodzonych zostanie jedynie 3,5% firm. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 9 grudnia 2025 r., a następnie zaprezentowani w międzynarodowych kampaniach PR i mediach w I kwartale 2026 r.

TechBehemoths zachęca firmy do aktywnego zaangażowania swoich społeczności poprzez:

- udostępnianie linku do głosowania na stronach internetowych, w podpisach e-mail i mediach społecznościowych,
- zachęcanie byłych klientów, partnerów i pracowników do wsparcia,
- umieszczanie widgetu do głosowania bezpośrednio na stronie firmowej (dostępny przez pięć tygodni),
- prowadzenie autentycznych kampanii promocyjnych na LinkedIn, Facebooku i blogach firmowych.

Głosowanie jest proste i bezpieczne: wybierz Polskę i kategorię usług, kliknij „Głosuj” i potwierdź poprzez e-mail. Każda osoba może zagłosować tylko raz na daną firmę, a wszystkie głosy są weryfikowane, aby zapobiec duplikatom i nadużyciom.

Aby zapewnić przejrzystość i uczciwość procesu, TechBehemoths stosuje:
- weryfikację e-mail każdego głosu,
- wykrywanie VPN i proxy,
- ograniczenia dotyczące IP i urządzeń oraz analizę zachowań użytkowników,
- zaawansowane filtrowanie ruchu.

Dzięki tym środkom konkurs utrzymuje pełną przejrzystość i zaufanie uczestników. W 2025 r. aż 47% zgłoszonych opinii zostało odrzuconych z powodu błędów w weryfikacji, co podkreśla zaangażowanie platformy w zapewnienie wiarygodności i jakości.

Harmonogram:

1 listopada – 7 grudnia 2025 r.: Głosowanie publiczne
7 grudnia 2025 r.: Zakończenie głosowania
9 grudnia 2025 r.: Ogłoszenie zwycięzców
I kwartał 2026 r.: Kampanie PR i ekspozycja w mediach

Dlaczego warto wziąć udział w TechBehemoths Awards?

- Większa widoczność w serwisie TechBehemoths i poza nim
- Status zaufanej, nagradzanej firmy IT 2025
- Bezpłatne relacje i wywiady w zaufanych mediach lokalnych i globalnych
- Szeroka promocja w mediach społecznościowych
- Wiarygodność rynkowa i społeczny dowód jakości
- Odznaka zwycięzcy i roczna ekspozycja bez żadnych opłat

O konkursie TechBehemoths Awards

Nagrody TechBehemoths Awards, ustanowione w 2021 r., wyróżniają sprawdzoną doskonałość i wpływ firm IT i cyfrowych na całym świecie. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny - bez opłat za nominację i zgłoszenie - co czyni go wiarygodnym punktem odniesienia dla klientów poszukujących najlepszych dostawców usług IT na świecie.

