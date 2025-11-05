Nooba Vista : Barreiro, 70 nouvelles résidences de standing aux portes de Lisbonne

GENEVA, SWITZERLAND, November 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Nooba Vista : Barreiro, 70 nouvelles résidences de standing aux portes de LisbonneAu cœur d’un parc arboré qui borde le Tage, le promoteur Solid Sentinel a officiellement lancé la commercialisation du troisième volet de son programme immobilier, baptisé Nooba Vista.L’événement, qui s’est tenu en présence d’Alain Gross, CEO de Solid Sentinel, de l’architecte Miguel Saraiva et du maire de Barreiro, Frédéric Rosa, a offert aux invités la visite d’un duplex T5 d’exception, pourvu d’une piscine privée et d’une vue panoramique sans vis-à-vis sur le fleuve.« Chaque nouveau logement que nous créons est une invitation à imaginer un futur où ambition et bienêtre se conjuguent naturellement. » – Magid KhouryUne offre diversifiée : 70 unités du T1 au T4Les deux premières tours affichent un taux de vente de 95 %, témoignant de l’engouement susci-té par le projet. Nooba Vista propose 70 nouveaux appartements, allant du studio (T1) au quatre pièces (T4). Cette gamme répond à la demande croissante de logements haut de gamme sur la rive sud de Lisbonne, réputée pour son dynamisme architectural et son cadre de vie privilégié.Le positionnement tarifaire de Nooba se distingue nettement du marché lisboète : les prix sont environ 50 % inférieurs à ceux d’un projet comparable au cœur de la capitale. Cette politique de prix s’inscrit dans la stratégie plus large de revitalisation de Barreiro, portée par plusieurs infras-tructures majeures :· l’ouverture prochaine du nouvel hôpital CUF ;· la construction du futur troisième pont sur le Tage, qui reliera directement la ville à Lisbonne ;· le raccordement prévu au réseau ferroviaire à grande vitesse RAVE, qui promet des temps de trajet réduits entre les deux pôles urbains.« Lorsque nous construisons avec passion, nous bâtissons l’histoire des générations futures. » Magid KhouryUn concept « slow living »Nooba ne se contente pas de proposer de nouveaux appartements ; le projet mise sur un véri-table art de vivre. Le site s’articule autour de larges espaces verts, d’appartements ouvrés sur l’extérieur avec piscines communes et privées, d’une piste d’athlétisme, à une vingtaines de mi-nutes de la capitale en ferry. Cette approche de « slow living » vise à concilier tranquillité et ac-cessibilité urbaine, offrant aux résidents un équilibre rare entre nature et mobilité.« Construire le futur, c’est tisser des liens entre les briques et les communautés ; c’est faire de chaque édifice un espace vivant. » Magid KhouryOuverture officielle des ventesLes réservations pour Nooba Vista sont désormais ouvertes. Les premiers acquéreurs auront la possibilité de choisir parmi les différentes typologies proposées, bénéficiant ainsi d’un avantage de sélection dans un projet déjà largement plébiscité. Au regard des prix compétitifs, de la locali-sation stratégique et de la qualité architecturale, Nooba Vista apparaît comme l’une des opportu-nités immobilières les plus attractives de la région métropolitaine lisboète pour l’année à venir.----"Lorsque j’ai décidé de développer un projet résidentiel sur la rive sud de Lisbonne, à Barreiro, beaucoup ont levé les sourcils. Cette zone, historiquement perçue comme industrielle, marquée par ses usines et sa population de classe moyenne et ouvrière, n’était pas considérée comme un lieu propice à l’architecture de prestige. Pourtant, c’est précisément ce contraste qui m’a inspiré. Là où d’autres voyaient des limites, j’ai vu un potentiel extraordinaire : l’espace, la lumière, la proximité directe avec le Tage, et surtout, l’avenir.J’ai voulu y créer un projet différent — un développement résidentiel de haut standing, à la fois audacieux et harmonieux, pensé comme un manifeste architectural. Pour cela, j’ai fait appel à l’un des plus grands architectes du Portugal, dont la signature allie élégance, modernité et respect du paysage urbain. Ensemble, nous avons conçu un ensemble qui redéfinit les codes esthétiques de la rive sud, alliant design contemporain, qualité de vie et intégration naturelle dans son environnement.Ce pari pouvait sembler risqué — un peu comme si, à l’époque, un promoteur new-yorkais avait quitté Manhattan pour bâtir à Brooklyn, bien avant que le quartier ne devienne un symbole de renouveau et de créativité. Mais c’est précisément dans ces zones de transition que naissent les plus belles opportunités. Aujourd’hui, le marché nous a donné raison : Barreiro attire de nouveaux habitants, de nouveaux investissements, et surtout, une nouvelle énergie.Ce projet n’est pas seulement un développement immobilier ; c’est une vision concrète du futur de la rive sud de Lisbonne — un futur fait d’audace, d’esthétique et de confiance dans le potentiel caché des territoires oubliés." Magid Khoury

