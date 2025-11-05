Biocarburants avancés Canada salue le budget fédéral 2025 axé sur les industries stratégiques et la sécurité énergétique

Le budget d’aujourd’hui et la mesure incitative à la production de biocarburants font progresser le Canada en diversifiant et en augmentant sa production nationale de carburants à faibles émissions.” — Fred Ghatala, président de l’Association Biocarburants avancés Canada

VANCOUVER, CANADA, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- L’Association Biocarburants avancés Canada salue le gouvernement fédéral pour son budget qui met l’économie au premier plan en ciblant les industries stratégiques.Le renforcement de la production et des chaînes d’approvisionnement nationales est essentiel à la sécurité énergétique du Canada, qui dépend étroitement de la sécurité économique du pays. L’Association Biocarburants avancés Canada soutient les mesures qui favorisent les investissements à valeur ajoutée et la création d’emplois au Canada, tout en réduisant la dépendance à l’égard des importations. À plein rendement, les bioraffineries canadiennes génèrent 30 000 emplois et contribuent à l’économie à hauteur de plus de 19 G$ par an.Dans la foulée de l’annonce faite par le premier ministre le 5 septembre – qui visait à protéger les investissements et les travailleurs canadiens dans le secteur des biocarburants contre les importations subventionnées – l’Association Biocarburants avancés Canada se réjouit de l’engagement pris par le gouvernement de mettre en œuvre la mesure incitative temporaire pour la production de biocarburants et d’apporter des modifications ciblées au Règlement sur les combustibles propres. La mesure incitative annoncée prévoit une aide de 372 M$ pour les producteurs canadiens de biodiesel et de diesel renouvelable entre janvier 2026 et décembre 2027, pendant que le gouvernement travaille avec les provinces et les territoires sur des mesures complémentaires et propose des modifications ciblées au Règlement sur les combustibles propres.Le budget de 2025 présente également en détail la « Stratégie de compétitivité climatique » du Canada et une série de mesures fiscales visant à « stimuler la croissance ». La stratégie est définie comme un « pilier central du plan du gouvernement visant à faire du Canada l’économie la plus forte du G7 » en mettant l’accent sur « la stimulation des investissements plutôt que sur les interdictions, et sur les résultats plutôt que sur les objectifs ».« Le budget d’aujourd’hui et la mesure incitative à la production de biocarburants font progresser le Canada en diversifiant et en augmentant sa production nationale de carburants à faibles émissions. Les producteurs canadiens de diesel issu de la biomasse – et les fournisseurs de matières premières – ont besoin d’une demande et de conditions fiscales prévisibles et stables pour contrer les obstacles commerciaux tarifaires et non tarifaires », a déclaré Fred Ghatala, président de l’Association Biocarburants avancés Canada. « Grâce à un soutien avisé et adapté aux producteurs nationaux, le Canada peut maintenir les bioraffineries en activité et créer une demande résiliente pour les matières premières canadiennes, comme le canola. Les signaux d’investissement dans le budget de 2025 devraient attirer de nouveaux capitaux pour accroître la capacité de production de carburants propres au Canada. L’accès à ces mesures peut rétablir la compétitivité des nouveaux investissements en capital, augmenter la production de carburants à faible teneur en carbone, réduire la dépendance à l’égard des carburants importés et renforcer la sécurité économique grâce à la sécurité énergétique. »Une analyse récente réalisée par Navius Research montre que le mélange de carburants renouvelables génère des gains économiques mesurables. En 2024, le mélange d’éthanol a permis de réduire les coûts de gros de l’essence au Canada de 1,7 G$, ce qui a permis aux consommateurs d’économiser environ 0,07 $ par litre et a soutenu le budget des ménages et la compétitivité des entreprises. Le mélange de biocarburants dans le diesel a légèrement augmenté les coûts de gros (de 0,025 $ par litre), tout en offrant des avantages importants pour le climat : l’intensité carbone moyenne des carburants diesel issus de la biomasse est inférieure de 86 % à celle du diesel fossile. Dans l’ensemble, les carburants propres permettent aux Canadiens de réaliser des économies sur le coût du carburant.L’Association Biocarburants avancés Canada continuera de collaborer avec les ministères fédéraux, les provinces et les territoires afin de fournir des données, des analyses et des recommandations pratiques et concrètes pour que ces nouvelles mesures politiques se traduisent par des activités stables, des emplois sûrs, des économies rurales plus fortes et des chaînes d’approvisionnement durables et fabriquées au Canada, qui répondent à la fois à nos besoins nationaux et à la demande mondiale croissante en carburants propres.L’Association Biocarburants avancés Canada est la voix de l’industrie nationale des producteurs, distributeurs et fournisseurs de technologies de remplacement des carburants fossiles par des carburants non fossiles, à faible teneur en carbone et durables pour l’essence, le diesel, les carburéacteurs et les carburants marins. Nos membres exploitent plus de 45 milliards de litres de capacité de production de carburants à faible teneur en carbone à l’échelle mondiale et sont d’importants fournisseurs de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone au Canada et dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.advancedbiofuels.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.