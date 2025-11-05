Cluster Systems annonce l’acquisition de Xperio POS et Control Plus GL

David Lafleur, Normand Raymond et Thomas Schuler au siège sociale de Xperio"

Cluster annonce l’acquisition de Xperio et Control Plus, élargissant sa présence sur le marché et renforçant ses solutions technologiques au Québec et plus loin

Cette acquisition nous permet de combiner la force de trois marques d’exception sous une même vision” — David Lafleur, Vice-President Principal

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, November 5, 2025 / EINPresswire.com / -- L’entreprise Cluster , un acteur en pleine croissance dans le domaine des technologies de restauration et de l’innovation en matière de points de vente, annonce l’acquisition de Xperio POS, un fournisseur québécois reconnu de solutions de point de vente, ainsi que de Control Plus GL, une technologie avancée de distribution de boissons largement utilisée par les bars à fort volume à travers la province.Cette double acquisition marque une étape importante dans l’expansion continue de Cluster, consolidant sa position de partenaire technologique tout-en-un pour l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration au Canada et ailleurs.Fondée au Québec, Xperio POS s’est forgé une solide réputation grâce à ses solutions logicielles et matérielles fiables, conçues spécialement pour les restaurants, cafés, bars et commerces de détail. Ses principaux produits X POS et Z POS sont reconnus pour leur convivialité et leur performance, alimentant actuellement les opérations de plus de 1500 établissements à travers la province. De plus, Xperio est un revendeur de matériel de restauration, notamment du distributeur de boissons Control Plus.Basée à Montréal, Control Plus GL propose une solution de gestion des boissons conçue pour optimiser les opérations de bar. Grâce à la mesure en temps réel des consommations et au suivi précis de l’inventaire, Control Plus s’impose comme un outil incontournable pour les établissements souhaitant améliorer leur efficacité, réduire le gaspillage et maximiser leur rentabilité derrière le bar.Bien que Xperio et Control Plus GL soient deux entreprises distinctes, elles font désormais officiellement partie de l’écosystème en pleine expansion de Cluster. « Cette acquisition nous permet de combiner la force de trois marques d’exception sous une même vision », a déclaré David Lafleur, Vice-président Principal de Cluster. « Nous nous engageons à offrir des solutions technologiques innovantes, intégrées et fiables pour aider les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, quelle que soit leur taille, à prospérer. »Xperio POS conservera son identité de marque, désormais propulsée par Cluster. Les clients actuels de Xperio bénéficieront de nouvelles options de soutien, ainsi que de nouvelles intégrations, notamment Paiements Cluster, des rapports améliorés et une plus large gamme d’options d’équipement.Cette initiative réunit des technologies complémentaires, renforçant la présence de Cluster au Québec et accélérant sa mission de proposer des solutions complètes et avant-gardistes aux commerçants du secteur de l’hospitalité à travers le pays.Grâce à cette acquisition, Cluster bénéficie d’un atout unique pour desservir un éventail encore plus large d’entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, allant des cafés indépendants et bars spécialisés aux restaurants à fort volume, illustrant ainsi l’engagement constant de Cluster à être un leader des technologies modernes pour l’industrie de l’accueil au Canada et au-delà.

