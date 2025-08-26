Cluster : 15 Ans de Succès, 3 000 Marchands Servis, 100 % Canadien

Cluster est fier de célébrer 15 années d’activités tout en servant près de 3 000 marchands canadiens

Être fièrement Canadien, ce n’est pas seulement une question d’identité, c’est offrir aux entreprises des outils adaptés à leur réalité.” — David Lafleur, Vice-President Principal

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, August 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Cluster POS, un chef de file en technologies pour l’hospitalité et en solutions de paiement, est fier de célébrer 15 années d’activités tout en servant près de 3 000 marchands canadiens. À une époque où les tensions commerciales et les tarifs redéfinissent les affaires à l’échelle mondiale, Cluster réaffirme son engagement à garder la technologie et les paiements canadiens.Avec un logiciel conçu au Canada, un siège social à Montréal et un traitement des paiements qui garde les transactions au pays, Cluster offre aux entreprises une façon concrète de garder leur technologie de point de vente et leurs paiements bien locaux.“Être fièrement Canadien, ce n’est pas seulement une question d’identité, c’est offrir aux entreprises des outils adaptés à leur réalité — soutien bilingue, conformité aux réglementations locales et équipes de service qui comprennent le marché. Nous sommes également fiers d’offrir des incitatifs supplémentaires aux marchands Canadiens qui choisissent de délaisser les fournisseurs Américains, afin de garder leur technologie et leurs paiements ici, chez nous”, a déclaré David Lafleur, vice-président principal, Cluster POSEn choisissant Cluster, les marchands canadiens évitent les coûts transfrontaliers et l’incertitude, tout en soutenant l’emploi et l’innovation locale — sans jamais compromettre la qualité de la technologie.À propos de Cluster POSCluster POS est un chef de file canadien en technologies pour l’hospitalité et en solutions de paiement. Fondée et ayant son siège social à Montréal, l’entreprise accompagne depuis 15 ans les restaurants, bars, hôtels et détaillants d’un océan à l’autre. Qu’il s’agisse de systèmes de point de vente ou de solutions de paiement, Cluster livre une technologie créée par des Canadiens, pour les entreprises canadiennes.

