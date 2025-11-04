Storecove opent nieuw kantoor in België ter voorbereiding op e-facturatie verplichting in 2026

Storecove expands

ANTWERPEN, ANTWERPEN, BELGIUM, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Storecove , een toonaangevende wereldwijde aanbieder van e-facturatie- en Peppol-connectiviteitsoplossingen, heeft de opening aangekondigd van een nieuw kantoor in België. Deze uitbreiding versterkt Storecove’s groeiende aanwezigheid in Europa en onderstreept haar positie in een land waar e-facturatie momenteel sterk in opkomst is.Vanaf 1 januari 2026 moeten alle btw-geregistreerde bedrijven in België hun facturen elektronisch versturen en ontvangen via het Peppol-netwerk, in een gestandaardiseerd formaat. Deze verandering maakt facturatie niet alleen nauwkeuriger, maar ook een stuk efficiënter: minder handmatig werk, minder fouten en een betere naleving van fiscale regels. Met deze stap zet België de toon in Europa en neemt het een duidelijke voortrekkersrol in de overgang naar volledige e-facturatie.Storecove heeft al een sterke marktpositie in België en is van plan haar klanten- en partner netwerk verder uit te breiden vóór de invoering van de regelgeving in 2026. Om deze volgende groeifase te leiden, is Jop Dominicus benoemd tot Business Development Director België. Dominicus, die eerder werkzaam was bij Deloitte, brengt diepgaande expertise mee op het gebied van e-facturatie en compliance en zal Storecove’s verdere uitbreiding op de Belgische markt begeleiden.“België is momenteel dé plek voor e-facturatie,” zegt Patrick Steenkist, CEO van Storecove. “Met ons nieuwe Belgische kantoor bouwen we voort op een al sterke basis en verdiepen we de relaties met lokale partners en klanten. Jop’s expertise op het gebied van e-facturatie zal bedrijven helpen soepel te voldoen aan de regelgeving vóór de deadline van 2026.”De overgang naar e-facturatie is een belangrijke stap in de digitalisering van de Belgische economie. Ze verlaagt de administratieve last voor bedrijven en verbetert de kwaliteit van financiële gegevens. De maatregel sluit aan bij de Europese trend naar gestroomlijnde en transparante bedrijfsprocessen. Storecove ondersteunt deze ontwikkeling door bedrijven te helpen hun facturatieprocessen af te stemmen op lokale en internationale standaarden.Over StorecoveStorecove is een wereldwijde aanbieder van e-facturatie en Peppol-connectiviteit. Via één API helpt Storecove bedrijven en dienstverleners om facturen te verzenden en te ontvangen in overeenstemming met lokale en internationale regelgeving, en verbindt het ondernemingen met belastingautoriteiten en e-facturatienetwerken wereldwijd.Voor meer informatie, bezoek: www.storecove.com

