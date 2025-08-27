Cotemar: Liderazgo Verde reconocido por PROFEPA

Cotemar PROFEPA

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, August 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Grupo Cotemar recibió el Certificado de Calidad Ambiental nivel 1 para las instalaciones de sus Oficinas Administrativas en Calle 26 y el Almacén de Abastecimiento, ubicadas en Ciudad del Carmen. Este reconocimiento fue otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como parte del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), reafirmando el compromiso de la empresa con prácticas ambientales ejemplares en sus operaciones.

El PNAA está dirigido a empresas en operación que, por su ubicación, dimensiones y características y alcances, puedan causar efectos o impactos negativos al ambiente o rebasar los límites establecidos en las disposiciones aplicables en materia de protección, prevención y restauración ambiental.

Este certificado de Calidad Ambiental, se suma al obtenido en 2024, en nivel 2, para sus instalaciones de almacenamiento e infraestructura de suministro, convirtiéndose en la primera empresa en el estado de Campeche en recibir el certificado en dicho nivel.

“En Cotemar, nuestro enfoque ambiental se traduce en acciones concretas que generan mejoras tangibles, respaldadas por una documentación rigurosa que garantiza transparencia y participación. Por ello, aplicamos una estrategia preventiva en todos los procesos para minimizar riesgos e impactos, y nos comprometemos a reportar indicadores específicos que reflejan nuestro desempeño ambiental”, indicó una fuente de Cotemar.

El Certificado de Calidad Ambiental representa una oportunidad de tomar las cargas ambientales y conducirlas de manera voluntaria hacia la Autorregulación Ambiental-Sistema de Gestión Ambiental, la mejora continua, inclusión del medio ambiente en el eje de la actividad empresarial y, en general, mayor certeza para los involucrados. Este logro subraya nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en nuestras operaciones, con acciones continuas a favor del cuidado del entorno, para beneficio propio, de la comunidad y de nuestro país.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 46 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

