TechBehemoths Awards 2025: ouverture officielle du vote — 4 360 entreprises IT en lice

Des entreprises de 68 pays participent à la compétition dans 20 catégories de services. Les lauréats seront annoncés en décembre.

BERLIN, GERMANY, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- TechBehemoths annonce l’ouverture officielle de la phase de vote public pour les TechBehemoths Awards 2025 , l’une des distinctions mondiales les plus prestigieuses pour les fournisseurs de services IT et numériques.Du 1er novembre au 7 décembre 2025, les entreprises IT du monde entier invitent leurs clients, partenaires et réseaux professionnels à voter. Cette approche participative permet aux communautés de soutenir directement les entreprises qui font preuve de performance, d’innovation et d’engagement client vérifiés.L’édition 2025 comprend 4 360 entreprises IT de 68 pays, en compétition dans 20 catégories de services, allant du développement web et des logiciels personnalisés au développement d’applications mobiles et au marketing numérique. Seuls les 3,5% des entreprises les mieux classées seront récompensées. Les lauréats seront annoncés le 9 décembre 2025 et bénéficieront ensuite d’une couverture médiatique mondiale au premier trimestre 2026.TechBehemoths fournit aux entreprises des conseils pour maximiser l’engagement de leur communauté:- Partager le lien de vote sur le site web, dans la signature d’email et sur les réseaux sociaux- Inviter les anciens clients, partenaires et employés à soutenir l’entreprise- Intégrer le widget de vote directement sur le site web (disponible pendant cinq semaines)- Promouvoir les campagnes de manière authentique sur LinkedIn, Facebook et les blogs de l’entreprise Le vote est simple et sécurisé : sélectionnez le pays et la catégorie de services de l’entreprise, cliquez sur « Voter » et confirmez par e-mail. Chaque personne peut voter une seule fois pour chaque entreprise ; tous les votes sont vérifiés afin d’éviter les doublons ou toute fraude.Pour garantir l’intégrité du processus, TechBehemoths utilise:- La vérification par e-mail de tous les votes- La détection des VPN et des proxys- Des restrictions par IP et appareil, ainsi qu’une analyse comportementale- Un filtrage avancé du traficCes mesures empêchent les votes en double ou frauduleux, préservant ainsi la confiance et la transparence des prix. En 2025, 47% des votes ont été rejetés pour des raisons de vérification, soulignant l’engagement de la plateforme en matière de fiabilité.Calendrier1er novembre – 7 décembre 2025 : vote public7 décembre 2025 : clôture du vote9 décembre 2025 : annonce des lauréats1er trimestre 2026 : relations publiques et couverture médiatiquePourquoi les TechBehemoths Awards sont-ils importants?- Visibilité importante sur TechBehemoths et au-delà- Reconnaissance en tant qu’entreprise de confiance, lauréate d’un prix en 2025- Couverture médiatique gratuite dans des ressources mondiales et locales fiables, avec interviews possibles- Exposition étendue sur les réseaux sociaux- Preuve sociale et crédibilité sur le marché auprès des clients- Badge de lauréat et exposition pendant 1 an, sans fraisÀ propos des TechBehemoths AwardsLancés en 2021, les TechBehemoths Awards récompensent l’excellence et l’impact vérifiés dans le domaine des services IT et numériques à travers le monde. La participation est gratuite, sans frais de nomination ou d’inscription, et constitue une référence fiable pour les clients à la recherche des entreprises IT les plus performantes au niveau mondial.

