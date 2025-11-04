告別疼痛 — 「Neuron 復健坊」專業腳踭痛治療服務助您重返生活

腳踭痛看似日常小恙，卻能阻礙工作與興趣。我們不僅止痛，更根治成因。” — Wings, 痛症治療師

「Neuron 復健坊」正式推出專業的腳踭痛治療服務，旨在幫助成千上萬受此困擾的患者緩解疼痛，恢復正常的生活與活動能力。腳踭腫痛常見於久站職業人士、運動員及中老年人，主要由足底筋膜炎、跟腱炎或骨刺引起，症狀包括足跟刺痛、晨起難行及負重時加劇，若延誤治療，可能演變成慢性問題，嚴重影響移動能力。「Neuron 復健坊」憑藉科學化的多維度療法，整合衝擊波治療、局部矯正及復健訓練，幫助腳踭腫痛患者減痛並恢復正常步伐。

「Neuron 復健坊」的痛症治療師經驗豐富，熟稔腳踭相關病理。治療服務從全面初診入手，進而設計客製化方案。核心治療元素包括：

• 初步評估與診斷：專業團隊將對每位患者進行詳細的病史詢問及身體檢查，評估病情的嚴重程度。這包括觀察步態、肌肉力量測試及疼痛的具體位置，以制定針對性的治療計劃。

• 物理療法：根據患者的具體情況，復健坊將提供個性化的物理療法，包括冷敷、熱敷、衝擊波治療和電療等，旨在減輕疼痛和炎症，促進血液循環和康復。

• 運動療法：為幫助患者逐步恢復正常的功能，專業團隊會設計針對性的運動方案，包括強化訓練和柔軟度訓練，這些運動能有效增強周圍肌肉，減少未來受傷的風險。

• 手法治療：復健坊還提供專業的手法治療，包括關節鬆動術及軟組織釋放技術，旨在緩解肌肉緊張，改善腳踭的活動度。

• 健康教育：復健坊重視患者的自我管理，將提供健康教育，幫助患者了解腳踭痛的成因、預防措施及日常護理方法，以提升患者的自我照護能力。

「腳踭痛看似日常小恙，卻能阻礙工作與興趣。」Neuron 復健坊痛症治療師 Wings 強調，「我們不僅止痛，更根治成因。透過整合先進療法，我們助患者從『每步猶豫』轉為『自信前行』。無論是上班族足痛還是休閒跑者不適，Neuron 都能提供高效、一站式痛症解決方案。」

創辦人寄語

「Neuron 復健坊」創辦人 Brian 表示：「Neuron 成立之志，即是化痛為力，讓復健成為生活助力。腳踭痛在香港好發率達 12%，許多人因疏忽而長期受苦。我們推出此服務，旨在以科技創新彌補治療缺口，讓患者以最小投入換取最大舒適。展望未來，Neuron 將擴大痛症服務版圖，攜手每位香港人戰勝身體挑戰。熱烈歡迎腳踭不適朋友預約諮詢，共創無痛步伐！」

*關於「Neuron 復健坊」*

「Neuron 復健坊」致力於提供專業的復健服務，幫助患者恢復健康、提升生活品質。我們的團隊擁有豐富的臨床經驗，致力於用心聆聽每位患者的需求，提供量身訂做的痛症治療方案。

