「Neuron 復健坊」推出專業肩周炎治療服務，助患者重拾肩部自由

肩周炎不僅是疼痛，更是生活品質的挑戰。” — Brian

HONG KONG, November 4, 2025 /EINPresswire.com/ --

「Neuron 復健坊」，一家專注物理治療與痛症管理的專業復健中心，推出針對肩周炎的專屬治療服務。五十肩，又稱黏連性關節囊炎，常見於 40-60 歲上班族及中年人士，症狀包括肩部僵硬、劇痛及活動受限，若不及時治療，可能影響日常生活品質。「Neuron」以科學為本的個性化療法，結合衝擊波治療、關節鬆動術及功能復健訓練，致力幫助患者在短期內緩解疼痛並恢復肩部功能。

「Neuron 復健坊」的痛症治療師擁有多年的臨床經驗，專精於骨骼肌肉系統疾病。五十肩治療服務將採用多模態方法，首先透過詳細評估診斷病況，然後制定個人化計劃。核心療法包括：

- 衝擊波治療：利用高能量聲波刺激肩關節周圍組織，促進血液循環、分解鈣化沉積及減輕炎症。研究顯示，此療法可將疼痛指數降低 30% 以上，療程僅需 10-15 分鐘，無需手術或藥物。

- 關節鬆動及軟組織手法：治療師使用專業手法逐步恢復肩關節活動範圍，搭配熱敷及電療，加速癒合過程。

- 功能復健訓練：指導患者進行漸進式肩部伸展及肌力訓練，預防復發。整個療程強調非侵入性，適合忙碌的都市人，平均 4-6 週見效。

「Neuron 復健坊」位於香港市中心，環境舒適私密，配備先進設備。治療費用透明，首診評估免費。中心已成功幫助多名肩周炎患者重返正常生活，滿意度高達 95%。

創辦人寄語

「肩周炎不僅是疼痛，更是生活品質的挑戰。」Neuron 創辦人 Brian 表示，「我們不只是治療症狀，更是賦能患者。我們的服務基於循證醫學，結合最新科技，讓每位來訪者感受到專業與關懷。無論是辦公室肩頸勞損還是長期積勞，Neuron 都能提供一站式解決方案。」



聯絡人：

Brian

公關部門

網站：https://neuron-hk.com/

電話：6490 5663

電子郵件：neuronclinic33@gmail.com

*關於「Neuron 復健坊」*

「Neuron 復健坊」致力於提供專業的復健服務，幫助患者恢復健康、提升生活品質。我們的團隊擁有豐富的臨床經驗，致力於用心聆聽每位患者的需求，提供量身訂做的痛症治療方案。



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.