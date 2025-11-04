「Neuron 復健坊」推出專業足底筋膜炎治療服務，助患者重獲輕鬆步伐

Neuron 的初心是讓痛症不再是枷鎖，而是轉機。” — Brian

「Neuron 復健坊」，一家專注物理治療與痛症管理的領先復健中心，推出針對足底筋膜炎的專屬治療服務。此足底筋膜炎症狀常見於長期站立工作者、跑步愛好者及中年人士，表現為足跟劇痛、晨間僵硬及行走不適，若未及時干預，可能導致慢性疼痛並影響行動自由。「Neuron 復健坊」以循證醫學為基礎的綜合療法，融合衝擊波治療、足部矯正及肌力復健，目標在4-8週內顯著緩解足底筋膜炎症狀，讓患者重拾活躍生活。

痛症治療團隊由資深註冊物理治療師領導，擁有多年的專科經驗，精通下肢骨骼肌肉疾病管理。足底筋膜炎治療服務強調個性化診斷與療程設計，從初診評估開始，使用足部壓力測試及超音波檢查精準定位炎症源頭，隨後實施多層次介入方案。主要療法涵蓋：

- 衝擊波治療：高能量聲波直擊足底筋膜，刺激膠原再生、改善血液供應並分解纖維化組織。臨床研究證實，此方法可減輕疼痛達 40%，單次療程僅 10-15 分鐘，無創傷性，遠優於傳統止痛藥或注射。

- 足部矯正及軟組織手法：治療師運用專業按摩（如深層摩擦法）及足弓支撐矯正，搭配冷熱療法，快速緩解足跟壓力並恢復正常步態。

- 功能復健訓練：提供漸進式小腿及足部伸展運動指導，強化核心肌群以預防復發。療程全程非手術、非藥物導向，適合忙碌香港人，靈活安排晚間或週末時段。

「足底筋膜炎看似小事，卻能嚴重影響工作與休閒。」Neuron 復健坊痛症治療師 Wings 指出，「我們不僅針對症狀，更注重根源治療。透過科學整合療法，我們讓患者從『每步都痛』轉變為『輕鬆前行』。無論是上班族腳痛還是運動員舊傷，Neuron 的服務都能提供高效、可靠的解決之道。」

創辦人寄語

Neuron 復健坊創辦人 Brian 分享：「Neuron 的初心是讓痛症不再是枷鎖，而是轉機。足底筋膜炎在香港盛行率超過 15%，許多人因忽略而加劇不適。我們推出此服務，旨在以創新科技填補復健空白，讓每位患者以最低成本獲得最大行動自由。未來，Neuron 將持續擴展服務，致力成為香港痛症管理的首選夥伴。誠邀有足部困擾的朋友預約諮詢，一起邁向無痛每一步！」



*關於「Neuron復健坊」*

「Neuron復健坊」致力於提供專業的復健服務，幫助患者恢復健康、提升生活品質。我們的團隊擁有豐富的臨床經驗，致力於用心聆聽每位患者的需求，提供量身訂做的痛症治療方案。

