Nederlandse startup 10x komt uit stealth met AI recruiter

EU compliant AI-interviewer in meer dan 70 talen

AMSTERDAM, NETHERLANDS, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Na een periode van stille ontwikkeling lanceert het Nederlandse technologiebedrijf 10x haar AI-agent recruiter en interviewer - een oplossing die het sollicitatieproces versnelt, eerlijker maakt en helpt om te gaan met de groeiende stroom AI-gegenereerde sollicitaties.De lancering komt op een moment dat de markt voor AI-recruitment en datamanagement explodeert. In de Verenigde Staten haalde Mercor deze week nog $350 miljoen op tegen een waardering van $10 miljard, terwijl concurrent Micro1 eerder dit jaar $35 miljoen ophaalde op een waardering van $500 miljoen.“Met de opkomst van AI is HR belangrijker dan ooit. Bedrijven verdrinken in sollicitaties en missen daardoor de pareltjes, terwijl recruiters tijd verliezen aan gesprekken die nooit hadden hoeven plaatsvinden,” zegt Angelique Schouten , oprichter en CEO van 10x. “Bij Ohpen en collega-ondernemers zag ik hoe honderden sollicitaties op één functie binnenkomen. De eerste selectie gebeurt vaak snel en subjectief waardoor goede kandidaten onterecht afvallen. 10x geeft HR die tijd terug om zich te richten op wat écht telt: mensenwerk.”AI-Agent die tijd teruggeeft, niet uitsluitend mensen vervangtOp dit moment gebruiken meer dan 40 bedrijven de AI recruiter, en dagelijks sluiten zich 3 tot 7 nieuwe organisaties aan. Recruiters besparen gemiddeld 4 tot 6 uur per dag, terwijl kandidaten 24/7 kunnen solliciteren – een belangrijke factor, aangezien 67% van de sollicitanten het interview buiten kantoortijden aflegt.“Bij moeilijk invulbare vacatures zoals in de technologie, retail, uitzendbranche, logistiek en horeca is snelheid cruciaal. Onze AI-recruiter reageert direct, en inmiddels zien we dat 80% van de kandidaten binnen 3 dagen hun interview heeft afgerond,” aldus Schouten.De AI-agent voert eerste video screening en gesprek volledig automatisch uit in meer dan 70 talen. Recruiters ontvangen vervolgens transparante gespreksverslagen, gescoorde antwoorden met onderbouwing en videofragmenten, terwijl kandidaten een samenvatting van hun prestaties krijgen. De technologie is beschikbaar als standalone applicatie of te integreren in bestaande Applicant Tracking Systeem (ATS), zodat de AI-interviewer naadloos aansluit op bestaande recruitmentprocessen.Eerlijk, compliant en NederlandsDe timing van de lancering is niet toevallig. Volgens de New York Times “worden werkgevers overspoeld door AI-gegenereerde cv’s”, wat het steeds moeilijker maakt om echte kandidaten te onderscheiden van synthetische profielen. LinkedIn rapporteerde eerder dit jaar 11.000 sollicitaties per minuut, en Gartner voorspelt dat in 2028 één op de vier kandidaatprofielen nep zal zijn of het interview door iemand anders wordt gevoerd. Daarnaast wees recent onderzoek van het TA Audit Institute (oktober 2025) uit dat 48% van de sollicitaties te maken had met leeftijdsdiscriminatie, 45% met geslacht, en 38% met etniciteit.Schouten: “Juist daarom bouwen wij dit in Nederland. Europese bedrijven en kandidaten moeten kunnen vertrouwen op hoe wij omgaan met hun data, privacywetgeving en fairness by design waarbij iedereen een eerlijke kans heeft om op gesprek te komen. AI mag niet alleen slimmer zijn, het moet ook eerlijker zijn.”Gebruikers rapporteren 75% snellere screening en een kostenbesparing van €100.000 per 1.000 sollicitanten. Onder de eerste gebruikers bevinden zich onder meer Risketeers, Plat4Mation, Dutch Staffing Group en Metalsa.Over 10x10x is opgericht door Angelique Schouten, voormalig bestuurslid van ’s werelds eerste cloud-native core-bankingplatform, Ohpen, en Anton Zhelyazkov, voormalig lead softwareontwikkelaar bij ditzelfde bedrijf. 10x combineert agentic innovatie met menselijke maat in recruitment, met het motto: “AI to clear the path. Humans to feel the spark”. Bedrijven als het in Nederland opgerichte internationale IT-consultancybedrijf Plat4Mation, de auto-onderdelen multinational Metalsa en het Nederlandse risk-, data- en compliance-talent development bedrijf Risketeers en de Dutch Staffing Group behoren tot de voorlopers in het gebruik van de 10x AI recruiter agents. Tot de investeerders behoren onder andere oud-oprichters en bestuurders van Ohpen, Adyen, BrandNewDay en EuroRijn. Meer informatie: www.10x-hire.com Quotes van gebruikers (investeerders, bedrijven en kandidaten)Quote Maikel Lobbezoo - managing partner bij UNETI, voormalig Adyen-directielid en nu angel-investeerder in 10x.“We staan aan het begin van het AI-tijdperk, waarin talent belangrijker is dan ooit. AI Recruiters bieden bedrijven de flexibiliteit om snel te schakelen, zonder de menselijke factor te verliezen. Bij Adyen experimenteerden we tien jaar geleden al met videovragen in plaats van motivatiebrieven – 10x tilt dat principe nu naar een nieuw niveau, waar AI en mens samen het verschil maken.”Quote Sjoerd Blom – Managing Partner Risketeers"Onze AI-recruiter luistert naar motivatie, gedrag en skills – niet naar accent of loopbaanpad. Zo krijgt elke kandidaat een eerlijke kans, dezelfde vragen én een persoonlijk gesprek van 20 minuten - 24/7 beschikbaar en besluitvrij. Weg met die motivatiebrief en voor ons meer tijd voor het echte gesprek."Risketeers is een risk-, data- en compliance-talent development bedrijfQuote Frank Fielmich – Manager People Department Plat4Mation“Onze internationale groei vraagt om een moderne aanpak van recruitment. Samen met 10x combineren we AI, data en menselijk inzicht om wereldwijd teams te versterken die bijdragen aan onze buy-&-build-strategie.Kandidaten kunnen zelf kiezen of ze het gesprek aangaan met een AI recruiter of liever een face-to-face call doen, die flexibiliteit maakt het proces persoonlijker en efficiënter. Bovendien is het fantastisch dat de AI recruiter in meerdere talen en 24/7 ingezet kan worden, wat perfect aansluit bij onze internationale expansie.”Plat4mation is een internationaal IT-consultancybedrijf dat organisaties helpt hun werk slimmer te digitaliseren met behulp van het ServiceNow-platform en AI-oplossingen.Quote Luis Nava - kandidaat Metalsa (werd aangenomen)“Wat ik het meest waardeerde, was dat de AI mij nooit opjoeg. Het verwerkte mijn antwoorden, stelde doordachte vervolgvragen en hield de rode draad vast - allemaal in het Spaans - waardoor het interview authentiek en prettig aanvoelde.”

