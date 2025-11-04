Niederländisches Startup 10x tritt aus dem Stealth-Modus hervor mit AI Recruiter

10x-hire.com AI Recruiter Founding Team Anton and Angelique 10x-hire.com AI Recruiter Founding Team Anton and Angelique at Work iPad 10x Logo Black

Einem fairen und konformen KI-Interviewer in über 70 Sprachen

AMSTERDAM, NETHERLANDS, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Nach einer Phase stiller Entwicklung tritt das niederländische Technologieunternehmen 10x offiziell aus dem Stealth-Modus hervor und präsentiert seinen AI Agent Recruiter und Interviewer – eine Lösung, die den Bewerbungsprozess beschleunigt, menschlicher macht und Unternehmen dabei unterstützt, die wachsende Flut an KI-generierten Bewerbungen zu bewältigen.Der Start erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt für KI-gestütztes Recruiting und Datenmanagement stark wächst. In den USA sammelte Mercor diese Woche 350 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar ein, während Konkurrent Micro1 Anfang des Jahres 35 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 500 Millionen US-Dollar erhielt.„Mit dem Aufstieg der KI ist HR wichtiger denn je geworden. Unternehmen ertrinken in Bewerbungen und übersehen dabei oft die verborgenen Talente, während Recruiter Stunden mit Gesprächen verbringen, die nie hätten stattfinden müssen“, sagt Angelique Schouten , Gründerin und CEO von 10x. „Bei Ohpen und unter befreundeten Unternehmern habe ich gesehen, wie Hunderte Bewerbungen auf eine einzige Stelle eingehen. Die erste Auswahl erfolgt oft schnell und subjektiv – großartige Kandidaten fallen dabei durchs Raster. 10x gibt HR die Zeit zurück, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Menschen.“Ein KI-Agent, der Zeit zurückgibt – nicht Menschen ersetztBereits mehr als 40 Unternehmen nutzen den AI Recruiter, und täglich kommen 3 bis 7 neue hinzu. Recruiter sparen im Schnitt 4 bis 6 Stunden pro Tag, während Kandidatinnen rund um die Uhr Interviews führen können – was relevant ist, da 67 % der Bewerbungen außerhalb der Bürozeiten abgeschlossen werden.„Bei schwer zu besetzenden Positionen in den Bereichen Tech, Finanz? Einzelhandel, Logistik und Gastgewerbe zählt Geschwindigkeit. Unser KI-Recruiter reagiert sofort – und wir sehen inzwischen, dass 80% der Kandidaten ihr Interview innerhalb von drei Tagen abschließen“, ergänzt Schouten.Der KI-Agent führt das erste Video-Screening und -Interview vollautomatisch in über 70 Sprachen durch. Recruiter erhalten transparente Transkripte, bewertete Antworten mit Begründung und Videoclips, während Kandidatinnen eine Zusammenfassung ihrer Leistung erhalten. Die Technologie ist als eigenständige Anwendung verfügbar oder kann in bestehende Applicant Tracking Systems (ATS) integriert werden, um nahtlos in bestehende Recruiting-Workflows zu passen.Fair, konform und „European by Design“Der Zeitpunkt des Launches ist kein Zufall. Laut der New York Times werden „Arbeitgeber mit KI-generierten Lebensläufen überschwemmt“, was es zunehmend schwierig macht, echte Bewerber von synthetischen Profilen zu unterscheiden. LinkedIn berichtete Anfang des Jahres von 11.000 Bewerbungen pro Minute, während Gartner prognostiziert, dass bis 2028 jede vierte Bewerbung gefälscht oder das Interview von jemand anderem geführt sein wird.Eine aktuelle Studie des TA Audit Institute (Oktober 2025) ergab zudem, dass 48% der Bewerbungen Altersdiskriminierung, 45% Geschlechterbias und 38% ethnische Voreingenommenheit aufwiesen.Schouten: „Genau deshalb bauen wir das hier in den Niederlanden. Europäische Unternehmen und Bewerberinnen sollen darauf vertrauen können, wie wir mit ihren Daten umgehen – konform mit Datenschutzgesetzen und nach dem Prinzip Fairness by Design. KI sollte nicht nur klüger, sondern auch fairer werden.“Nutzerinnen berichten von 75% schnellerem Screening und Kosteneinsparungen von 100.000 EUR pro 1.000 Bewerbungen, wodurch mehr Zeit für echte menschliche Interaktionen bleibt. Zu den Early Adopters zählen Risketeers, Plat4Mation, Dutch Staffing Group und Metalsa.Über 10x10x wurde von Angelique Schouten, ehemalige Vorständin eines der weltweit ersten cloud-nativen Kernbankensysteme (Ohpen), und Anton Zhelyazkov, ehemaliger Lead Software Engineer bei Ohpen, gegründet. 10x verbindet agentische Innovation mit menschenzentriertem Recruiting – unter dem Motto:„AI to clear the path. Humans to feel the spark.“ Zu den frühen Anwendern der 10x AI Recruiter Agents gehören internationale Unternehmen wie Plat4Mation (IT-Consulting), Metalsa (Automobilzulieferer), Risketeers (Talententwicklung in Risk & Compliance) und die Dutch Staffing Group. Zu den Investoren zählen ehemalige Gründer und Führungskräfte von Ohpen, Adyen, Brand New Day und EuroRijn. Mehr Informationen: www.10x-hire.com Stimmen aus dem MarktMaikel Lobbezoo – Managing Partner bei UNETI, ehemaliges Adyen-Führungsmitglied und Angel-Investor bei 10x„Wir stehen am Anfang des KI-Zeitalters, in dem Talent wichtiger ist als je zuvor. KI-Recruiter geben Unternehmen die Flexibilität, schnell zu handeln, ohne den menschlichen Faktor zu verlieren. Bei Adyen experimentierten wir schon vor zehn Jahren mit Videofragen statt Motivationsschreiben – 10x hebt dieses Prinzip nun auf ein völlig neues Niveau, in dem Mensch und KI gemeinsam den Unterschied machen.“Sjoerd Blom – Managing Partner, Risketeers„Unser KI-Recruiter hört auf Motivation, Verhalten und Fähigkeiten – nicht auf Akzent oder Karriereweg. Jeder Kandidatin bekommt die gleichen Fragen, die gleiche Chance und ein persönliches 20-minütiges Gespräch – rund um die Uhr und frei von Bias. Motivationsschreiben gehören der Vergangenheit an – das gibt uns mehr Zeit für echte Gespräche.“Risketeers ist eine niederländische Beratung, die junge Fachkräfte in den Bereichen Risiko, Daten und Compliance bei führenden Finanzinstituten ausbildet und einsetzt.Frank Fielmich – Manager People Department, Plat4Mation„Unser internationales Wachstum verlangt nach einem modernen Recruiting-Ansatz. Gemeinsam mit 10x kombinieren wir KI, Daten und menschliche Einsicht, um unsere globalen Teams zu stärken und unsere Buy-and-Build-Strategie zu unterstützen. Kandidatinnen können zwischen einem KI-Recruiter und einem Live-Call wählen – diese Flexibilität macht den Prozess sowohl persönlich als auch effizient. Dass der KI-Recruiter in mehreren Sprachen und rund um die Uhr arbeitet, passt perfekt zu unserer internationalen Expansion.“Plat4Mation ist ein internationales IT-Beratungsunternehmen, das Organisationen hilft, mit ServiceNow und KI-gestützten Lösungen smarter zu digitalisieren.Luis Nava – Bewerber, eingestellt bei Metalsa„Am meisten schätzte ich, dass die KI mich nie hetzte. Sie verarbeitete meine Antworten, stellte durchdachte Rückfragen und behielt den roten Faden – alles auf Spanisch – was das Interview authentisch und angenehm machte.“

