10x, startup neerlandés, sale de modo sigiloso con su ‘AI Recruiter’

10x-hire.com AI Recruiter Founding Team Anton and Angelique 10x-hire.com AI Recruiter Founding Team Anton and Angelique at Work iPad 10x Logo Black

Un entrevistador de IA imparcial y en cumplimiento normativo, disponible en más de 70 idiomas

AMSTERDAM, NETHERLANDS, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Tras una fase silenciosa de desarrollo, la empresa tecnológica neerlandesa 10x sale oficialmente del modo sigiloso y presenta su Agente Reclutador y Entrevistador de inteligencia artificial – una solución que acelera y humaniza el proceso de selección, ayudando a las empresas a gestionar la creciente ola de candidaturas generadas por la IA.El lanzamiento llega en un momento en el que el mercado de reclutamiento y gestión de datos impulsado por la IA está en plena expansión. En Estados Unidos, Mercor recaudó esta semana 350 millones de dólares, con una valoración de 10 mil millones, mientras que su competidor, Micro1, recaudó 35 millones a principios de año, con una valoración de 500 millones.“Con el auge de la IA, el departamento de Recursos Humanos es más importante que nunca. Las empresas se ahogan en solicitudes y pasan por alto talentos ocultos, mientras los reclutadores pierden horas en entrevistas que nunca debieron ocurrir”, afirma Angelique Schouten , fundadora y directora ejecutiva de 10x. “En Ohpen y entre otros emprendedores, vi cómo cientos de solicitudes llegaban por un solo puesto. La primera selección suele ser rápida y subjetiva, por lo que grandes candidatos quedan fuera. 10x devuelve a RR. HH. el tiempo para centrarse en lo esencial: las personas.”Un agente de IA que devuelve tiempo – no reemplaza personasMás de 40 empresas ya utilizan el AI Recruiter, y cada día se suman entre 3 y 7 nuevas. Los reclutadores ahorran de media entre 4 y 6 horas al día, mientras que los candidatos pueden realizar entrevistas las 24 horas, lo cual es relevante dado que el 67 % de las solicitudes se completan fuera del horario laboral.“En puestos difíciles de cubrir en los sectores tecnológicos, minoristas, logísticos y hoteleros, la velocidad es clave. Nuestro reclutador de IA responde de inmediato y ya vemos que el 80 % de los candidatos completan su entrevista en menos de tres días”, añade Schouten.El agente de IA, disponible en más de 70 idiomas, realiza la primera entrevista y la evaluación en video de forma totalmente automática. Los reclutadores reciben transcripciones transparentes, respuestas calificadas con su justificación y videoclips, mientras que los candidatos obtienen un resumen de su desempeño. La tecnología está disponible como aplicación independiente o puede integrarse en sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) para adaptarse sin fricciones a los flujos de trabajo existentes.Imparcial, en reglamento y “diseñado en Europa”El momento del lanzamiento no es por coincidencia. Según The New York Times, “los empleadores están siendo inundados de currículums generados por IA”, lo que dificulta distinguir entre solicitantes reales y perfiles sintéticos. LinkedIn informó a comienzos de año que se envían 11.000 solicitudes por minuto, mientras que Gartner prevé que para 2028 una de cada cuatro solicitudes será falsa o la entrevista será realizada por alguien más.Un estudio reciente del TA Audit Institute (octubre de 2025) reveló, además, que el 48 % de las solicitudes mostraban discriminación por edad, el 45 % sesgos de género y el 38 % prejuicios étnicos.Schouten explica: “Precisamente por eso lo estamos construyendo aquí, en los Países Bajos. Las empresas y los candidatos europeos deben poder confiar en cómo tratamos sus datos, cumpliendo con las leyes de privacidad y bajo el principio de Fairness by Design (diseñado para ser equitativo). La IA no solo debe ser más inteligente, sino también más justa.”Los usuarios informan de una reducción del 75% en el tiempo de selección y de un ahorro de costes de 100.000 € por cada 1.000 solicitudes, lo que deja más tiempo para las interacciones humanas reales. Entre los primeros usuarios se encuentran Risketeers, Plat4Mation, Dutch Staffing Group y Metalsa.Sobre 10x10x fue fundada por Angelique Schouten, exmiembro del consejo de uno de los primeros sistemas bancarios centrales nativos en la nube (Ohpen), y Anton Zhelyazkov, ex Lead Software Engineer en Ohpen. 10x combina innovación basada en agentes con reclutamiento centrado en las personas bajo el lema:“AI to clear the path. Humans to feel the spark.” (La IA para despejar el camino. Los humanos para sentir la chispa). Entre los primeros adoptantes de los agentes AI Recruiter de 10x se encuentran empresas internacionales como Plat4Mation (consultoría IT), Metalsa (proveedor automotriz), Risketeers (desarrollo de talento en riesgo y cumplimiento) y Dutch Staffing Group. Entre los inversores figuran exfundadores y líderes de Ohpen, Adyen, Brand New Day y EuroRijn. Más información: www.10x-hire.com Voces del mercadoMaikel Lobbezoo – Socio director en UNETI, exejecutivo de Adyen e inversor ángel en 10x“Estamos al inicio de la era de la IA, en la que el talento es más importante que nunca. Los reclutadores de IA ofrecen a las empresas la flexibilidad para actuar con rapidez sin sacrificar el factor humano. En Adyen ya experimentábamos hace diez años con preguntas en video en lugar de cartas de motivación; 10x lleva ahora ese principio a un nuevo nivel, donde humanos e IA juntos marcan la diferencia.”Frank Fielmich – Manager People Department, Plat4Mation“Nuestro crecimiento internacional exige un enfoque moderno del reclutamiento. Junto con 10x combinamos IA, datos y conocimiento humano para fortalecer nuestros equipos globales y apoyar nuestra estrategia de buy-and-build. Los candidatos pueden elegir entre un reclutador de IA o una llamada en vivo; esa flexibilidad hace que el proceso sea personal y eficiente. Que el reclutador de IA funcione en varios idiomas y que las 24 horas encajen perfectamente con nuestra expansión internacional.” Plat4Mation es una empresa internacional de consultoría IT que ayuda a las organizaciones a digitalizarse de manera más inteligente mediante ServiceNow y soluciones impulsadas por IA.Luis Nava – Candidato contratado en Metalsa“Lo que más valoré fue que la IA nunca me apresuró. Procesó mis respuestas, hizo preguntas de seguimiento reflexivas y mantuvo el hilo — todo en español —, lo que hizo que la entrevista se sintiera auténtica y cómoda.”

10x-hire.com AI recruiter at work

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.