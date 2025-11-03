تستعرض حلولها اللوجستية المبتكرة لصناعة الطاقة:"جي دبليو سي" تشارك في "أديبك 2025"
وقال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «جي دبليو سي» أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تركز بشكل رئيسي على الابتكار والتقنية والاستدامة، بما ينسجم مع تطلعات العملاء نحو حلول أكثر كفاءة وموثوقية، ويعزز من مكانة المجموعة كأحد أبرز مزوّدي الخدمات المتكاملة في قطاع الطاقة في المنطقة.
وأضاف قائلا: "أن مشاركة "جي دبليو سي" في "أديبك" تتزامن مع تنفيذ استراتيجية توسعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث افتتحت مؤخرًا فروعًا في دبي وأبوظبي والشارقة، ضمن خطتها لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وتوسيع نطاق خدماتها المتطورة كما توفر الشركة خدماتها حاليًا في جميع موانئ الإمارات والبحرين وقطر، مما يعكس قدراتها التشغيلية العالية وشبكتها اللوجستية المتكاملة التي تدعم عمليات الطاقة والنفط والغاز بكفاءة ومرونة".
وأكد كيرنز أن "جي دبليو سي" ستستعرض خلال مشاركتها في الحدث حلولها اللوجستية المبتكرة لصناعة الطاقة العالمية حيث باتت علامة "جي دبليو سي" التجارية مرادفًا للمرونة والجاهزية والاعتمادية، إذ تواصل تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات شركائها في مختلف مراحل سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة وبالتالي فإن مشاركتها في "أديبك 2025" تمثل منصة مهمة لاستعراض أحدث ابتكاراتها وخدماتها، والتواصل مع قادة الصناعة العالميين، في إطار سعيها الدائم للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاع الطاقة، بما يعزز مسار النمو والتقدم المشترك.
وتطبق "جي دبليو سي" أفضل معايير الاستدامة العالمية حيث تلتزم بقيادة التغيير الإيجابي، وتعزيز الممارسات اللوجستية المسؤولة، والمساهمة في التنمية المستدامة، ومن خلال مبادراتها لتقليل الانبعاثات وتحسين استخدام الطاقة وحلول التخزين الأخضر فإنها تواصل مواءمة عملياتها مع معايير الاستدامة العالمية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ومع استمرار نمو الشركة السريع، تبقى السلامة جوهر عمليات "جي دبليو سي" اللوجستية حيث تعزز برامج السلامة الشاملة، والتدريب المستمر، وأنظمة المراقبة المتطورة التزامها الراسخ بحماية الأفراد والأصول والبيئة.
وتعقد فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2025" تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمشاركة قيادات عالمية من مختلف القطاعات لمناقشة مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
ويُتوقَّع أن يحضر الحدث أكثر من 205 آلاف زائر من أكثر من 172 دولة، إلى جانب 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث بما يشمل مجموعة واسعة من قيادات قطاعات الصناعة والاستثمار والابتكار وصنّاع السياسات، لاستكشاف الفرص وتسريع تطوير وتطبيق الحلول التي تساهم في صياغة مستقبل قطاع الطاقة.
وتقام النسخة الجديدة من "أديبك" تحت شعار "طاقة ذكية لتقدم متسارع"، وتتضمن أكثر من 380 جلسة، حيث يجتمع صناع السياسات والقيادات العالمية لمناقشة التحديات في مجالات تشمل الاقتصادات الناشئة، والغاز الطبيعي، والتكرير والتصنيع، والتنوع والريادة، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يقام المؤتمر التقني الأكبر من نوعه عالمياً بمشاركة أكثر من 1,100 خبير متخصص.
ويشهد المعرض مشاركة 54 شركة وطنية ودولية للطاقة و30 جناحاً دولياً، إضافة إلى أربع مناطق متخصصة تركز على التحول الرقمي وخفض الانبعاثات والأعمال البحرية والذكاء الاصطناعي. كما ستُطلق ضمن الفعاليات منصة جديدة للكيماويات والحلول منخفضة الكربون.
نبذة عن شركة الخليج للمخازن
شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد في دولة قطر، كما تُعد الشركات الموثوقة والرائدة في هذا القطاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والاعتمادية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير مدعومة بالتكنولوجيا تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.
