10 minutes pour un hôtelier reçoit Septeo : une vision intégrée de l’hôtellerie portée par l’IA et la proximité

Septeo : une vision intégrée de l’hôtellerie

Dans un épisode exclusif, le CEO Septeo et le DG Hospitality dévoilent leur stratégie tech et humaine pour accompagner les hôteliers d’aujourd’hui et de demain

Chez 10 minutes pour un hôtelier, notre mission est d’aller à la rencontre de ceux qui font bouger l’industrie. Aujourd’hui, Septeo redéfinit clairement le paysage technologique hôtelier.” — Tony Loeb, cofondateur de 10minhotel.com

PARIS, FRANCE, November 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Dans son dernier podcast vidéo , Tony Loeb, cofondateur du média 10 minutes pour un hôtelier, reçoit Hugues Galambrun, PDG et fondateur de Septeo, et Jean-Paul Grimalt, directeur général du pôle Hospitality . Dans cet interview, ils dévoilent les piliers de la stratégie du groupe : un écosystème logiciel complet, la solution Ulyses Suite enrichie par l’intelligence artificielle, une démarche de codéveloppement avec les hôteliers et un investissement de 80 millions d’euros en R&D pour transformer la gestion hôtelière. Ce podcast marque une prise de parole inédite sur l’ambition de Septeo d’être un acteur clé de l’hospitality tech en Europe.Le cœur de l’échange porte sur la manière dont Septeo structure une chaîne de valeur complète pour répondre aux enjeux opérationnels des hôteliers. L’objectif est de proposer des solutions interconnectées (PMS, RMS, moteur de réservation, CRM, outils RH) capables de s’adapter aux priorités spécifiques de chaque établissement. Ulyses Suite, pensée comme un système modulaire, permet ainsi aux hôteliers d’optimiser progressivement leur gestion, tout en naviguant continuellement dans un environnement technologique homogène.« Chez 10 minutes pour un hôtelier, notre mission est d’aller à la rencontre de ceux qui font bouger l’industrie. Aujourd’hui, Septeo redéfinit clairement le paysage technologique hôtelier », confie Tony Loeb, cofondateur de 10minhotel.com.L’innovation est au cœur de la stratégie Septeo avec une place centrale donnée à l’intelligence artificielle. Chaque module de la solution Ulyses Suite intègre des fonctionnalités IA pour automatiser les tâches récurrentes, améliorer la personnalisation de l’expérience client et assister les équipes au quotidien. Ce choix technologique s’appuie sur le laboratoire interne « Brain », situé à Paris, qui pilote les efforts R&D du groupe, avec un investissement de 80 millions d’euros en 2025.« L’interview met en lumière une transformation essentielle : l’hôtelier redevient hôtelier. Il peut enfin se concentrer sur son métier, pendant que la technologie travaille pour lui », ajoute Tony Loeb. Disponible dès maintenant sur 10minhotel.com , ce nouvel épisode offre un éclairage stratégique sur la vision de Septeo pour l’hôtellerie indépendante et de groupe, en France comme à l’international. L’interview revient également sur l’engagement de proximité de l’éditeur, notamment à travers son implantation en France, en Espagne et au Portugal, et sa culture « One Septeo » qui vise à unifier l’ensemble des équipes autour d’un service client personnalisé et réactif.À propos de 10 minutes pour un hôtelierAvec plus de 5 millions de vues annuelles, 10 minutes pour un hôtelier est aujourd’hui un média de référence de l’hôtellerie européenne. Fondé en 2023, 10 minutes pour un hôtelier décortique deux fois par semaine, en 10 minutes, l’essentiel de l’actualité du secteur. Notre mission : offrir à chaque hôtelier une vision claire, pratique et régionale, pour rester informé et agile dans un secteur en évolution constante. Pas de théorie, pas de jargon, uniquement l’information utile, analysée par les meilleurs experts et pensée pour être directement exploitable au quotidien. 10 minutes pour un hôtelier a été conçu pour vous aider à prendre les bonnes décisions, chaque semaine. https://www.10minutes.news/

