Septeo révolutionne les paiements dans l'hôtellerie, les résidences et le camping, en partenariat avec Adyen

Septeo Hospitality dévoile Payments by Septeo, propulsée par Adyen for Platforms

Après le lancement d’Ulyses Suite, Septeo Hospitality dévoile Payments by Septeo, la solution de paiement nouvelle génération propulsée par Adyen for Platforms

Travailler main dans la main avec Septeo, c’est une de ces collaborations qui ont du sens. On porte la même ambition : moderniser les paiements dans l’hospitality pour en faire un vrai atout.” — Virginie Melaine-Christensen, Directrice générale France d’Adyen

LATTES, FRANCE, October 22, 2025 / EINPresswire.com / -- Septeo Hospitality , le leader français des solutions logicielles pour le secteur de l'Hospitality, annonce « Payments by Septeo », une nouvelle plateforme de paiement propriétaire et innovante, s’appuyant sur un partenariat stratégique avec Adyen la plateforme de technologie financière mondiale. « Payments by Septeo », est conçue pour offrir aux professionnels de l’hospitality une solution d'encaissement et de réconciliation financière complète et performante.Développée par une équipe d’experts, et reposant sur la technologie financière d’Adyen, Payments by Septeo est intégrée à ses nouvelles solutions logicielles Cloud, Ulyses Suite, Resalys et Misterbooking,équipant les 10 000 clients du groupe - hôtels, campings, résidences, villages vacances et centres de bien-être - implantés dans 35 pays dans le monde.« Avec Payments by Septeo, nous proposons une solution qui ne demande aucune adaptation : elle s’interconnecte naturellement entre les logiciels de l’écosystème Septeo et dans les usages quotidiens des exploitants. Les objectifs sont simples : faire gagner du temps, réduire les erreurs et sécuriser les transactions, le tout avec l’aide et les technologies de notre partenaire Adyen. » Mathias Fierro, directeur Septeo Payments.Avec plus de 10 milliards d’euros de paiements opérés chaque année sur ses systèmes, Septeo Hospitality place les paiements au cœur de la performance des exploitants, et de l’expérience de séjour des voyageurs. Les résultats mesurés sont significatifs dès les premiers mois de mise en place.Résultats estimés :● Augmentation des réservations directes et du panier moyen : en moyenne +12 à +14% de taux de conversion des paniers en réservations et +1,4% de chiffre d’affaires direct● Amélioration de la trésorerie grâce à un fonds de roulement préservé : remise en banque à J+2 post-transaction.● Gain de temps significatif et fin du casse-tête du rapprochement comptable grâce à l’automatisation des opérations : gestion simplifiée des paiements récurrents et occasionnels, rapprochement financier automatisé, exports comptables conformes.Un levier de croissance et de compétitivitéReprésentant une avancée stratégique pour le secteur de l'hôtellerie, du camping et des résidences, où l'adoption de paiements intégrés est devenue un facteur clé de compétitivité, Payments by Septeo propose :● Le pilotage centralisé des flux de paiements multicanaux PMS, e-commerce, Channel Manager, TPE, POS, SoftPOS.● Une expérience client optimisée : un tunnel de paiement mobile-first, sans redirection, fluide et intégré dans le parcours voyageur, proposant une multitude de types, modes et modalités de paiements locaux et internationaux pour proposer le même niveau de paiement serviciel que dans le retail et l’e-commerce.● Une sécurité renforcée : réduction des fraudes à la carte bancaire et des erreurs grâce à des technologies de tokenisation réseau et de cybersécurité parmi les plus avancées.● Un accompagnement et un support technique spécifique par une équipe d’experts du paiement Septeo.L’innovation et la sécurité au cœur de la plateformeS’appuyant sur la solution Adyen for Platforms, Payments by Septeo garantit à ses clients robustesse, scalabilité et sécurité :● Tokenisation réseau au cœur d’un coffre-fort PCI-DSS certifié niveau 4, permettant la réutilisation sécurisée des cartes tokenisées tout au long du parcours client, sans avoir à re-demander le numéro de carte au client, même si celle-ci a expiré.● Back-office intelligent propulsé par l’IA, permettant un rapprochement financier automatique et contextualisé de chaque transaction, des tableaux de bord pour piloter la performance financière, d’analyser les informations transactionnelles (numéro de dossier de réservation, date de valeur, canal d’encaissement, mode de paiement, montant…), les flux de paiements, et même les paiements sur TPE en temps réel.● APIs de synchronisation avec les PMS. Courant 2026, de nouvelles synchronisations en two-ways entre Payments by Septeo et les solutions logicielles Cloud Ulyses Suite, Resalys et Misterbooking feront leur apparition pour proposer un niveau d’interconnexion jamais égalé sur le marché● Technologies de cybersécurité avancées pour la détection des fraudes aux cartes bancaires.● Conception de la plateforme orientée vers les paiements agentiques et les nouvelles formes de transactions émergentes.Une étape stratégique dans la construction de l’écosystème SepteoAvec Payments by Septeo, Septeo Hospitality poursuit sa mission : offrir un écosystème logiciel complet, cohérent et interconnecté, au service de tous les professionnels de l’hospitality. Les solutions phares du groupe – Ulyses Suite, Resalys, et bientôt Misterbooking – bénéficient désormais de cette intégration native de paiement. Dans les mois à venir Payments by Septeo sera également intégré à d’autres verticales métiers du groupe Septeo (Legal Tech, Immobilier, RH, EdTech …).« Travailler main dans la main avec Septeo, c’est avant tout une belle rencontre, une de ces collaborations qui ont du sens. Ensemble, on porte la même ambition : moderniser les paiements dans l’hospitality pour en faire un vrai atout. Avec notre solution Adyen for Platforms intégrée à leur solution en marque blanche, “ – Payments by Septeo" offre aux professionnels une expérience de paiement simple, fluide et hautement fiable, leur permettant de se concentrer sur l'essentiel : la gestion de leur activité ! » déclare Virginie Melaine-Christensen, Directrice générale France, d’AdyenÀ propos de Septeo HospitalityLe pôle Septeo Hospitality a été constitué en 2023 à la suite du rachat de Sequoiasoft par le Groupe Septeo et est devenu le leader français des solutions logicielles pour l’Hospitality et le Wellness, grâce notamment au rachat de solutions logicielles référentes : Qualitelis, Cool’n Camp, Witbooking, RevenuePilot (e-axess), RevControl Data et Misterbooking. Avec plus de 10 000 clients en Europe et dans le monde, l’entreprise équipe tous les acteurs de l’Hospitality - Hôtels, Campings, Villages Vacances, Résidences de tourisme, étudiantes ou senior, Spa et établissements de Thermalisme et de Thalassothérapie - indépendants, appartenant à des groupes ou affiliés à des chaînes.À propos d’AdyenAdyen est la plateforme technologique financière de choix pour les grandes entreprises. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises comme Fresha, L’Addition, ou Lightspeed. Le partenariat avec Septeo, tel que décrit dans ce communiqué, témoigne de la croissance continue d’Adyen, et du renforcement de sa position sur le marché au fil des ans. www.septeo.com Plus d’infos sur septeo.com/hospitality

