La Invitada Especial, la Presidenta Kate Stewart Destacará el Paquete del Concejo de $7.75 Millones en Apoyo a Servicios Públicos para los Afectados por el Cierre del Gobierno en el Programa En Sintonía por Radio América

MARYLAND, November 2 - For Immediate Release: Thursday, October 30, 2025

También se destacarán las oportunidades de adopción de mascotas en el Condado de Montgomery

Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la presidenta del concejo Kate Stewart, quien preside los Comités de Operaciones Gubernamentales, Política Fiscal y Auditoría, y forma parte del Comité de Transporte y Medio Ambiente; Carlos Cortes-Vazquez, oficial del Condado de Montgomery, y María Anselmo, gerente de relaciones comunitarias del Centro de Adopciones y Servicios para Animales del Condado de Montgomery. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 31 de octubre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición radial iniciará con la invitada especial, la presidenta del concejo, Kate Stewart, quien compartirá detalles sobre la Resolución de Apoyo a los Servicios Públicos de $7.75 millones. La medida está diseñada para brindar asistencia crítica a los residentes y organizaciones sin fines de lucro afectadas por el cierre federal. Ayudando a aliviar las dificultades financieras y a mantener servicios esenciales en la comunidad. La presidenta del concejo también explicará cómo se asignarán los fondos, los tipos de programas y servicios que se busca apoyar, y el impacto esperado en las familias y organizaciones locales. El concejo presentará formalmente la iniciativa el próximo 4 de noviembre, seguido por una audiencia pública y votación programadas para el 18 de noviembre.

El segundo segmento se centrará en la seguridad durante la celebración del Día de las Brujas conocido como "Halloween". El oficial Cortes ofrecerá valiosos consejos para los niños y jóvenes al salir a pedir dulces, incluyendo estrategias para mantenerse visibles, cruzar las calles y elegir rutas seguras. También se compartirán importantes recomendaciones de seguridad para adultos, haciendo énfasis en conducir con precaución en los vecindarios, celebrar de manera responsable y garantizar la seguridad personal y comunitaria durante las festividades. Los oyentes recibirán orientación práctica para disfrutar de un Halloween divertido y seguro.

El programa concluirá destacando el Mes de la Adopción de las Mascotas en Refugios con el Centro de Servicios y Adopciones de Animales del Condado de Montgomery. El segmento destacará las oportunidades de adopción, guiando a los oyentes a través del proceso de adopción, compartiendo consejos para quienes adoptan por primera vez y presentando la variedad de animales disponibles para adopción, haciendo de este un momento ideal para considerar brindar un hogar a un amigo peludo.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

